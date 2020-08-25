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МИД РФ: Литва вмешивается во внутренние дела Белоруссии

Предоставление Литвой убежища бывшему кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской есть не что иное, "как вмешательство во внутренние дела другого государства". Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.В источнике
С чего всё началось
«Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А.Г. Лукашенко «бывшим президентом», вводят против него санкции», — говорится в заявлении
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RT на русскомвчера в 14:06
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РБК

Захарова прокомментировала обвинение главы МИД Литвы в адрес Белоруссии

РБКвчера в 16:21
Lenta.ru

Россия заявила о вмешательстве Литвы в дела Белоруссии

Lenta.ruвчера в 14:50
Комсомольская правда

МИД России расценило заявления Литвы как вмешательство в дела Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 14:03
Известия

Захарова обвинила главу МИД Литвы в раскачивании ситуации в Белоруссии

Известиявчера в 14:19
РИА Новости

Захарова обвинила Литву во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

РИА Новостивчера в 14:15
RT на русском

МИД России заявил о «раскачивании» Литвой ситуации в Белоруссии

RT на русскомвчера в 14:06
ТАСС

МИД России считает неуместными обвинения главы МИД Литвы в адрес Минска

ТАССвчера в 14:49

Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.
Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса
РИА Новости02:17
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Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru02:46
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Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в июле уменьшилось на 9%

Более 5,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировано на рынке жилой недвижимости Москвы в июле текущего года, падение по сравнению с июлем 2019 года составило 9%. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
ТАСС03:04
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
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Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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Авиаполк бомбардировщиков Су-34 передислоцируют в Воронеж в октябре

Москва, 25 августа 2020, 10:56 — REGNUM Авиаполк сверхточных российских бомбардировщиков Су-34 будет передислоцирован в Воронеж в октябре 2020 года, в результате чего данные машины смогут действовать в южной и на западной части России.
REGNUMвчера в 03:56
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