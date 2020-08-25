МИД РФ: Литва вмешивается во внутренние дела Белоруссии

Предоставление Литвой убежища бывшему кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской есть не что иное, "как вмешательство во внутренние дела другого государства". Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.