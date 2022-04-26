Газета.RuМИД РФ: Москва и Пекин выстроили инфраструктуру для перехода на торговлю в нацвалютахЗамглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Пекин выстроили инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах.Газета.RuКак заявил замглавы МИДа РФ Игорь Моргулов, «последние события наглядно показали, что именно нацвалюты — самая надёжная и защищённая форма платежа».Говорит МоскваПо данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2021 году объем торговли между Россией и Китаем вырос на 35,2 процента и составил 140,705 миллиарда долларов.РИА НовостиСтраны планируют в ближайшие годы выйти на объем торговли в 200 миллиардов долларов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuDeita.ruРамблерТК ЗвездаREGNUMЕвразия.ЭкспертSolenka.infoФАНРЕН ТВЭкономика сегодняОбласть 45Подробнее о событииРФ и КНР выстроили инфраструктуру для торговли в национальных валютахРЕН ТВ08:07МИД: Россия и Китай выстроили инфраструктуру для перехода на торговлю в нацвалютахРИА Новости05:21Самое цитируемоеМИД РФ: Россия и Китай выстроили инфраструктуру для торговли в нацвалютахТК Звезда04:27МИД РФ: Москва и Пекин выстроили инфраструктуру для перехода на торговлю в нацвалютахГазета.Ru04:58Москва и Пекин выстроили инфраструктуру для перехода на торговлю в нацвалютахГоворит Москва04:46РФ и Китай выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в нацвалютахРоссийская газета05:12Замглавы МИД Моргулов: РФ и Китай выстроили всю инфраструктуру для перехода на расчеты в нацвалютахПРАЙМ04:24Показать ещёОценить229Поделиться