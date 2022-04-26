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МИД РФ: Москва и Пекин выстроили инфраструктуру для перехода на торговлю в нацвалютах

Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Пекин выстроили инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах.
Газета.Ru
Как заявил замглавы МИДа РФ Игорь Моргулов, «последние события наглядно показали, что именно нацвалюты — самая надёжная и защищённая форма платежа».
Говорит Москва
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2021 году объем торговли между Россией и Китаем вырос на 35,2 процента и составил 140,705 миллиарда долларов.
РИА Новости
Страны планируют в ближайшие годы выйти на объем торговли в 200 миллиардов долларов.
РИА Новости

Подробнее о событии

РФ и КНР выстроили инфраструктуру для торговли в национальных валютах
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