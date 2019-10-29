Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии

Ранее София потребовала, чтобы российский дипломат, в отношении которого болгарская сторона завела дело по подозрению в шпионаже, покинул страну в 24 часа.
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Александр Грушко
Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике.
— Александр Грушко, российский политикКоммерсантъ 13:36
с чего всё началось
Уточняется, что 25 октября генпрокурор Болгарии Сотир Цацаров официально уведомил
 министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ходе расследования против дипломата.
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