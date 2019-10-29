Политика
Российская газетаМИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии
Ранее София потребовала, чтобы российский дипломат, в отношении которого болгарская сторона завела дело по подозрению в шпионаже, покинул страну в 24 часа.
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Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике.
— Александр Грушко, российский политикКоммерсантъ 13:36
с чего всё началось
Уточняется, что 25 октября генпрокурор Болгарии Сотир Цацаров официально уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ходе расследования против дипломата.РБК13:28
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Происшествия
Стрелявшему в сослуживцев солдату предъявили обвинение в убийстве
Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц.
Известия вчера в 04:01
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 12:35
Армия и оружие
Киев сообщил о начале разведения сил в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил в Донбассе в районе пилотной зоны у населенного пункта Золотое, сообщает украинское агентство УНИАН.
Газета.Ru 12:52
Фигурное катание
Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 05:51
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
Происшествия
Армейская дедовщина распространилась от Сирии до Генштаба
Собеседник вчера в 22:06
Космос
Hubble сфотографировал «космическое лицо»
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало изображение двух галактик, напоминающее гигантское лицо и полученное при помощи космического телескопа Hubble.
Российская газета 07:52
Наука
Ученые выяснили, как формируются «раковые супермагистрали»
Ученые называют такие каналы супермагистралями — этот термин заимствован из телекоммуникационной отрасли и обозначает информационную сеть, по которой с высокой скоростью передаются данные.
Naked Science 14:20
Хоккей
Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»
На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
Sports.ru 12:15
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Армия и оружие
Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты
Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ 14:00
Футбол
Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
RT на русском 11:28
Хоккей
«Спартак» обыграл «Йокерит» и одержал пятую победу подряд в КХЛ
Московский "Спартак" нанес поражение финскому "Йокериту" и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей.
РИА Новости 14:59
Политика
Премьер-министр Ливана подал в отставку
Решение подать в отставку Харири принял на фоне не прекращающихся с 17 октября массовых протестов, вызванных экономическим кризисом.
ГЛАС.RU 14:12
Армия и оружие
Россия подтвердила полное выполнение российско-турецкого меморандума
Все задачи, прописанные в меморандуме России и Турции по Сирии, были выполнены российской стороной в полной мере.
Газета.Ru 14:49
Политика
Палата общин приняла во втором чтении законопроект о досрочных выборах
Палата общин британского парламента во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.
ТАСС 13:49
Футбол
Златан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании
Bethub.org 09:12
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Piter.tv вчера в 00:56
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Российская газета вчера в 20:00
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Футбол
УЕФА проведёт отбор ЧМ-2022 по обновлённой схеме
УЕФА обнародовал проект отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре для европейских сборных.
Евро-футбол.ру 14:55
Происшествия
Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce
Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
Коммерсантъ вчера в 18:51
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru 07:19
Политика
У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
RT на русском 14:53
Технологии
Данные 1,3 млн банковских карт выставлены на продажу на Joker’s Stash
Эксперты компании Group-IB сообщили, что недавно на известный кардерский ресурс Joker's Stash была загружена огромная база данных, содержащая более 1,3 миллиона записей по кредитным и дебетовым картам, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
Хакер Online 14:15
Происшествия
В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок
В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.
Вести.Ru 13:30