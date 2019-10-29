с чего всё началось

Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике.

Ранее София потребовала, чтобы российский дипломат, в отношении которого болгарская сторона завела дело по подозрению в шпионаже, покинул страну в 24 часа.

МИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии

Происшествия Стрелявшему в сослуживцев солдату предъявили обвинение в убийстве Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Армия и оружие Киев сообщил о начале разведения сил в Золотом Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил в Донбассе в районе пилотной зоны у населенного пункта Золотое, сообщает украинское агентство УНИАН.

Фигурное катание Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Армия и оружие Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.

Космос Hubble сфотографировал «космическое лицо» Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало изображение двух галактик, напоминающее гигантское лицо и полученное при помощи космического телескопа Hubble.

Наука Ученые выяснили, как формируются «раковые супермагистрали» Ученые называют такие каналы супермагистралями — этот термин заимствован из телекоммуникационной отрасли и обозначает информационную сеть, по которой с высокой скоростью передаются данные.

Хоккей Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси» На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.

Религия Элладская православная церковь официально признала ПЦУ Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.

Армия и оружие Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.

Футбол Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.

Хоккей «Спартак» обыграл «Йокерит» и одержал пятую победу подряд в КХЛ Московский "Спартак" нанес поражение финскому "Йокериту" и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей.

Политика Премьер-министр Ливана подал в отставку Решение подать в отставку Харири принял на фоне не прекращающихся с 17 октября массовых протестов, вызванных экономическим кризисом.

Армия и оружие Россия подтвердила полное выполнение российско-турецкого меморандума Все задачи, прописанные в меморандуме России и Турции по Сирии, были выполнены российской стороной в полной мере.

Политика Палата общин приняла во втором чтении законопроект о досрочных выборах Палата общин британского парламента во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Футбол УЕФА проведёт отбор ЧМ-2022 по обновлённой схеме УЕФА обнародовал проект отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре для европейских сборных.

Происшествия Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.

Культура На ТНТ показали пародию на Соловьева Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.

Политика У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Технологии Данные 1,3 млн банковских карт выставлены на продажу на Joker’s Stash Эксперты компании Group-IB сообщили, что недавно на известный кардерский ресурс Joker's Stash была загружена огромная база данных, содержащая более 1,3 миллиона записей по кредитным и дебетовым картам, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.