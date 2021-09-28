ФСБ рассекретила дело главврача курорта «Теберда», причастного к казни детей в годы ВОВ

Федеральная служба безопасности рассекретила уголовное дело в отношении главного врача курорта "Теберда", который был причастен к казни эвакуированных из нескольких санаториев СССР детей в декабре 1942 года, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.