Сербы, компактно проживающие на севере Косово, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем.
Федеральная служба безопасности рассекретила уголовное дело в отношении главного врача курорта "Теберда", который был причастен к казни эвакуированных из нескольких санаториев СССР детей в декабре 1942 года, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Технология, известная как микромасштабные вогнутые интерфейсы (microscale concave interfaces, MCI), может в будущем помочь беспилотным автомобилям быстрее считывать дорожные знаки и уберечь такие машины от неправильного толкования повреждённых знаков и указателей, а также знаков, не лучшим образом освещённых и наблюдаемых не под самым удачным углом.