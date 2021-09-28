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МИД РФ: Москва призвала предпринять меры для деэскалации ситуации на севере Косова

Действия "приштинских стратегов" не получают должной реакции Брюсселя и Вашингтона, нужно предпринять "энергичный нажим" на администрацию в Приштине для деэскалации ситуации на севере Косова.
ТАСС
По данным МИД РФ, в Приштине идет сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжелое вооружение.
Газета.Ru
Сербы, компактно проживающие на севере Косово, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем.
РИА Новости
На прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на границе и заявил, что приштинский спецназ занял север Косово и Метохию.
Политика Сегодня

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