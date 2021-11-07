Салливан заявил, что США отказались от попыток трансформировать Китай

Президент США Джо Байден отказался от задачи своего предшественника добиться изменений в "системе Китая", а вместо этого займется созданием такой модели международных отношений, при которой все страны мира, в том числе Китай, будут действовать по определенным правилам.