Только наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ имеют право применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Донбассе. Таким образом МИД России отреагировал на сообщение о новом зафиксированном инциденте с применением БПЛА в зоне конфликта на востоке Украины.В источнике
Президент США Джо Байден отказался от задачи своего предшественника добиться изменений в "системе Китая", а вместо этого займется созданием такой модели международных отношений, при которой все страны мира, в том числе Китай, будут действовать по определенным правилам.