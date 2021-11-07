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МИД РФ: Применять БПЛА в Донбассе имеет право только ОБСЕ

Только наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ имеют право применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Донбассе. Таким образом МИД России отреагировал на сообщение о новом зафиксированном инциденте с применением БПЛА в зоне конфликта на востоке Украины.В источнике

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