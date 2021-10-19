Александр Панкин добавил, что в отношении евро Россия не сталкивается «с проблемами в расчетах и переводах, поэтому не видим причин к применению аналогичной тактики ни к европейской единой валюте, ни к каким-либо иным национальным валютам».
Долю доллара в национальных резервах и расчетах целесообразно сокращать, заменяя иными валютами, как национальными, так и региональными, а в перспективе и «некими цифровыми активами», заявил в интервью «Интерфаксу
Компания Apple вчера представила новые ноутбуки MacBook Pro, а также полностью беспроводные нашуники AirPods 3. Одновременно с анонсом на официальном сайте компании появилась салфетка для дисплея, которая предлагается за 1 990 рублей.
Обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда отраслей введена в Крыму, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения, говорится в постановлении врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрия Крутикова.
Щербинский суд Москвы обратил в доход государства имущество, включая две квартиры, бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина, вместе с супругой имевшего в банках более 200 счетов, сообщили РИА Новости в суде.