Будьте в Плюсе

МИД РФ: Россия продолжит сокращать долю доллара в резервах и расчетах с другими странами

Одновременно у России нет сомнений в целесообразности продолжения курса на сокращение доли доллара, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Коммерсантъ
В МИД России пообещали продолжать политику постепенного отказа от доллара и сокращать долю американской валюты в международных резервах и внешних расчетах.
Lenta.ru
Александр Панкин добавил, что в отношении евро Россия не сталкивается «с проблемами в расчетах и переводах, поэтому не видим причин к применению аналогичной тактики ни к европейской единой валюте, ни к каким-либо иным национальным валютам».
Коммерсантъ
5 июля Минфин России исключил доллар из состава Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ

С чего всё началось

Долю доллара в национальных резервах и расчетах целесообразно сокращать, заменяя иными валютами, как национальными, так и региональными, а в перспективе и «некими цифровыми активами», заявил в интервью «Интерфаксу
» замглавы МИД Александр Панкин.

Подробнее о событии

В МИД допустили частичную замену доллара в резервах цифровыми активами
РБК04:49
В МИД России пообещали сокращать долю американской валюты в резервах и при расчетах
Lenta.ru03:14
Замглавы МИД РФ заявил, что курс на дедолларизацию продолжат
Комсомольская правда03:50
В России продолжат отказываться от доллара
Общественная служба новостей03:28
МИД РФ: Россия продолжит сокращать долю доллара в резервах и расчетах с другими странами
Коммерсантъ03:15
Экономист назвал риторическим заявление Москвы о возможном применении к евро мер дедоллоризации
Известия05:09
Курс на дедолларизацию будет продолжен - замглавы МИД РФ
Финмаркет03:08

Интересное

Apple предлагает салфетку для дисплея почти за 2000 рублей

Компания Apple вчера представила новые ноутбуки MacBook Pro, а также полностью беспроводные нашуники AirPods 3. Одновременно с анонсом на официальном сайте компании появилась салфетка для дисплея, которая предлагается за 1 990 рублей.
iXBT.com00:21

В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников отдельных отраслей

Обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда отраслей введена в Крыму, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения, говорится в постановлении врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрия Крутикова.
РИА Новости03:42

Суд изъял имущество у работавших в ФСБ супругов, открывших более 200 счетов в банках

Щербинский суд Москвы обратил в доход государства имущество, включая две квартиры, бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина, вместе с супругой имевшего в банках более 200 счетов, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости04:38