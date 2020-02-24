Глава нового департамента МИД РФ Андрей Крутских о конфронтации в интернете В российском Министерстве иностранных дел впервые за много лет появился новый департамент — по вопросам международной информационной безопасности (МИБ).

с чего всё началось

Предложение обсуждать обвинения с американской стороны во вмешательстве России в выборный процесс в США Вашингтон неоднократно отвергал, заявил глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских 24 февраля в интервью изданию Коммерсант.

Политика В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.

Баскетбол В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.

Общество ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Происшествия Автомобиль въехал в толпу на параде в Германии Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в немецком городе Фолькмарзен, в результате чего пострадали около 15 человек.

Политика Назван президентский рейтинг Зеленского Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.

Общество Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.

Политика Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.

Происшествия В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.

Политика Офис Зеленского отреагировал на слова Путина об объединении двух стран Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на слова главы РФ Владимира Путина о том, что объединение усилий двух государств, речь о России и Украине, создаст глобального конкурента в Европе и в мире.

Единоборства Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом WBC Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе.

Политика Лавров в Женеве встретился с генсеком ООН Глава МИД РФ Сергей Лавров в Женеве за закрытыми для представителей СМИ дверями побеседовал с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.