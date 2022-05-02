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МИД РФ: ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции по вопросам свободы СМИ

Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО по вопросам свободы СМИ, сообщается
 на сайте МИД.
РИА Новости
Всемирный день свободы печати, провозглашенный в 1993 году Генеральной ассамблеей ООН, ежегодно отмечается 3 мая.
РИА Новости
«Очевидно, что секретариат ЮНЕСКО пошёл на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России», — добавили в ведомстве.
RT на русском
Секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума "под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных IТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий".
ТАСС

Подробнее о событии

Россию не допустили к конференции ЮНЕСКО в День свободы печати
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В МИД РФ сообщили, что Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО по вопросам свободы СМ
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