Секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума "под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных IТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий".
Представленную в понедельник Библию нашла бывшая студентка университета – ее родственники купили издание на распродаже имущества скончавшегося переплетчика, который переехал в Крайстчерч из Британии в 2009 году.
Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой.