Захарова считает, что официальный Берлин вполне может вести двойную игру. Представитель МИД РФ отметила, что Германия до сих пор не передала ответ на запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации, который был направлен ещё 27 августа.

С чего всё началось У Москвы нет уверенности, что Берлин не ведет «двойную игру» в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook. Ведомости 04:52