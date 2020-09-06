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REGNUM
REGNUM

МИД РФ дал ответ на заявление Берлина по ситуации с Навальным

Захарова считает, что официальный Берлин вполне может вести двойную игру. Представитель МИД РФ отметила, что Германия до сих пор не передала ответ на запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации, который был направлен ещё 27 августа.В источнике
С чего всё началось
У Москвы нет уверенности, что Берлин не ведет «двойную игру» в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, заявила
 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.
Ведомости04:52
Подробнее о событии
RT на русском

Захарова призвала Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

RT на русском09:47
РБК

Захарова допустила «двойную игру» Германии в ситуации с Навальным

РБК04:38
Комсомольская правда

Захарова: Россия готова взаимодействовать с Германией по ситуации с Навальным 24 часа в сутки

Комсомольская правда05:14
Известия

Захарова заявила о готовности РФ круглосуточно сотрудничать с ФРГ по Навальному

Известия05:26
РИА Новости

Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования по Навальному

РИА Новости04:22
Телеканал 360°

Захарова заподозрила Германию в «двойной игре» в ситуации с Навальным

Телеканал 360°04:29
ТАСС

Захарова: Россия готова взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 24 часа в сутки

ТАСС04:59

Жена Навального отреагировала на предложение Рошаля к немецким врачам

Берлин, 6 сентября 2020, 17:30 — REGNUM Инициативу главы Национальной медицинской палаты Российской Федерации Леонида Рошаля, который предложил коллегам из Германии создать совместную группу для изучения причин состояния Алексея Навального, прокомментировала жена блогера Юлия.
Жена Навального отреагировала на предложение Рошаля к немецким врачам
REGNUM10:30
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
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Трамп потребовал ускорить разработку вакцины от коронавируса — WP

Вашингтон, 6 сентября 2020, 17:05 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время совещаний требует от руководства органов здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.
REGNUM10:05

В Иране выявили организаторов саботажа на ядерном объекте в Натанзе

Организаторов саботажа на иранском ядерном объекте в Натанзе идентифицировали службы безопасности Ирана, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди 6 сентября в эфире телеканала IRIB TV1.
ИА Красная Весна04:41
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Поражение Байдена на выборах возможно из-за России считают в Демпартии

Теоритеческую возможность поражения кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена на выборах из-за российского вмешательства озвучила 6 сентября кандидат на пост вице-президента от демократов Камала Харрис в интервью телеканалу СNN.
ИА Красная Весна10:28

Брутальный кроссовер Haval DaGou оказался на 40 процентов дешевле RAV4

Новинка отличилась конкурентной ценой: DaGou стоит от 125 до 146 тысяч юаней, то есть вседорожник оказался как минимум на 40 процентов дешевле сравнимой по габаритам Toyota RAV4, цены на которую варьируются в диапазоне от 175 до 259 тысяч юаней.
Motor08:15
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