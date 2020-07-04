Политика
REGNUMМИД РФ допустил развал Договора по открытому небу после выхода США
Москва, 4 июля 2020, 13:37 — REGNUM Договор по открытому небу может развалиться по «эффекту домино» в результате того, что после выхода из него США, из данного соглашения могут также выйти и другие страны.
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МИД РФ не исключает, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) из соглашения могут выйти и другие страны. Об этом заявил в субботу ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.ТАСС04:45
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Политика
Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми.
Lenta.ru 09:15
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor 02 июля в 10:55
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
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18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж
Агния Осина, 18-летняя дочь певца Евгения Осина, вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Газета.Ru вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
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Общество
Аномальная жара ожидается в Крыму до 8 июля
"С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7°C и более", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс - Россия вчера в 04:37
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:54
Происшествия
В подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение в промзоне
Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
РИА Новости 09:33
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ 02 июля в 16:58
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Футбол
Семак рассказал о предстоящем чемпионстве «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что нет смысла обращать внимание на результаты конкурентов в ситуации, при которой турнирная судьба команды находится в её руках.
Спорт день за днем 09:40
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
РИА Новости вчера в 19:29
Транспорт
«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах
В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
РИА Новости 07:09
Религия
В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым
Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
Спорт
WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
Газета.Ru 09:17
Авто
Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Новый внедорожник Dodge Durango был заявлен производителем, как самый мощный представитель своего класса на планете.
RuNews24.ru 03:47
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
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РИА Новости 04:59
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на 3-й тренировке в Австрии, Квят – 14-й
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе третьей части свободных заездов на Гран-при Австрии, который стал первым этапом чемпионата "Формулы-1" в нынешнем сезоне, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал 14-м.
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Происшествия
В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне
Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
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Происшествия
Во Владимире в ДТП на улице Студеная гора погибли мужчина и женщина
Серьезная авария случилась около шести часов утра 4 июля неподалеку от Областной филармонии.
Провинция.ру 02:14
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Экономика
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"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42