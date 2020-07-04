Политика

REGNUMREGNUMМИД РФ допустил развал Договора по открытому небу после выхода США

Москва, 4 июля 2020, 13:37 — REGNUM Договор по открытому небу может развалиться по «эффекту домино» в результате того, что после выхода из него США, из данного соглашения могут также выйти и другие страны.
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с чего всё началось

В МИД России не исключают, что из Договора по открытому небу могут выйти другие страны

МИД РФ не исключает, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) из соглашения могут выйти и другие страны. Об этом заявил в субботу ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Семак рассказал о предстоящем чемпионстве «Зенита»

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В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне

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