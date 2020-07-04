МИД РФ не исключает, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) из соглашения могут выйти и другие страны. Об этом заявил в субботу ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

с чего всё началось

Москва, 4 июля 2020, 13:37 — REGNUM Договор по открытому небу может развалиться по «эффекту домино» в результате того, что после выхода из него США, из данного соглашения могут также выйти и другие страны.

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