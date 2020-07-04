Политика

REGNUMREGNUMМИД РФ допустил развал Договора по открытому небу после выхода США

Москва, 4 июля 2020, 13:37 — REGNUM Договор по открытому небу может развалиться по «эффекту домино» в результате того, что после выхода из него США, из данного соглашения могут также выйти и другие страны.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

В МИД России не исключают, что из Договора по открытому небу могут выйти другие страны

МИД РФ не исключает, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) из соглашения могут выйти и другие страны. Об этом заявил в субботу ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
ТАСС04:45

Подробнее о событии

МИД РФ не ждет прорыва в переговорах по Договору отрытого неба

Коммерсантъ06:07

РФ не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

Российская газета04:58

Рябков: РФ не ожидает, что США изменят решение о выходе из ДОН

Газета.Ru04:32

МИД РФ допустил развал ДОН по «эффекту домино»

Известия04:49

В МИД России не исключают, что из Договора по открытому небу могут выйти другие страны

ТАСС04:45

Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

RT на русском04:53

В МИД заявили об угрозе развала Договора по открытому небу из-за США

РИА Новости05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
306
Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
20
Футбол

Погба выбрил на голове символ движения Black Lives Matter

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выбрил на голове символ движения Black Lives Matter.
Газета.Ru 10:47
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
1,5K
Экономика

В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР

Для неработающих пенсионеров возросли размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.
КП - Донецк вчера в 09:04
2
Футбол

«Спартак» и «Тамбов» объявили составы на матч чемпионата России

Московский "Спартак" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:36
Здоровье

Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
343
Политика

В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
RT на русском 06:04
513
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
5,6K
Политика

Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми.
Lenta.ru 09:15
893
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
14
Автоспорт

Норрис: Мы не предполагали, что будем быстрее Racing Point

В квалификации на австрийской трассе Ландо Норрис показал 4-й результат – это лучшее подобное достижение британского гонщика McLaren за время его пока ещё недолгой карьеры в Формуле 1. Сегодня быстрее него были только дуэт Mercedes и Макс Ферстаппен.
F1news.ru 10:42
Общество

Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.
РБК 10:31
6
Происшествия

В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне

Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Известия 09:10
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Издание «Российская газета» поделилось первыми изображениями внедорожника УАЗ.
Тарантас Ньюс 09:37
123
Здоровье

Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого.
Lenta.ru 11:02
6
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
1,2K
Футбол

Новиков: Раушу и Комличенко нужно было больше времени для набора формы

Раушу, Комличенко и Филиппу нужно было больше времени для набора кондиций, мы плавно подводили их к составу, и двое сегодня в "старте", - сказал Новиков, слова которого приводятся в микроблоге "бело-голубых" в Twitter.
РИА Новости 09:05
Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Москва 24 04:48
102
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

В 2016 году экс-начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
479
Авто

Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка

В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета вчера в 12:54
20
Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
848
Шоу-бизнес

Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
1
Происшествия

Следователю Миниахметову вернули удостоверение СКР и отпустили

Следователю Руслану Миниахметову, который ранее был задержан, вернули удостоверение Следственного комитета России.
Московский Комсомолец 09:42
2
Космос

Вес ракеты «Рокот-М» сократят за счёт новой телеметрической системы

Москва, 4 июля 2020, 14:33 — REGNUM Специалисты холдинга «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) разработали телеметрическую систему, которая позволит сократить габаритно-массовые ракеты-носителя «Рокот-М».
REGNUM 07:33
2
Религия

В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым

Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
83
Армия и оружие

Газета WSJ заявила об увеличении числа подлодок РФ в Атлантике

Американская газета Wall Street Journal заявила, что российские подводные лодки якобы испытывают силы НАТО в Северной Атлантике.
ФАН 02 июля в 21:14
66
Игры

Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа

Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37
32
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ вчера в 15:43
4K
Армия и оружие

Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142

Газета.Ru 09:17
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное