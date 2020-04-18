Политика
Российская газетаМИД РФ направил ноту посольству Норвегии из-за задержания траулера
В посольство Норвегии в Москве направлена нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной российского рыболовного траулера "Борей". Инцидент произошел второго апреля у Шпицбергена, сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной 2 апреля у Шпицбергена российского рыболовного траулера "Борей" направлена в посольство Норвегии. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.ТАССвчера в 09:04
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МИД направил посольству Норвегии ноту из-за задержания российского траулера
Аргументы и Фактывчера в 10:03
МИД РФ направил ноту властям Норвегии из-за задержания российского траулера
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