Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД РФ направил ноту посольству Норвегии из-за задержания траулера

В посольство Норвегии в Москве направлена нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной российского рыболовного траулера "Борей". Инцидент произошел второго апреля у Шпицбергена, сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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МИД РФ направил посольству Норвегии ноту из-за задержания российского траулера

Нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной 2 апреля у Шпицбергена российского рыболовного траулера "Борей" направлена в посольство Норвегии. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАССвчера в 09:04

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Норвегия призналась, почему был задержан российский траулер «Борей» возле Шпицбергена

Царьградвчера в 19:24

Норвегия назвала причину задержания российского траулера «Борей»

News.ruвчера в 15:15

МИД направил посольству Норвегии ноту из-за задержания российского траулера

Взгляд.рувчера в 09:59

МИД РФ направил ноту властям Норвегии из-за задержания российского траулера

Комсомольская правдавчера в 11:36

МИД направил посольству Норвегии ноту из-за задержания российского траулера

Аргументы и Фактывчера в 10:03

Норвегия назвала причину задержания российского траулера «Борей»

РБКвчера в 14:38

МИД РФ направил посольству Норвегии ноту из-за задержания российского траулера

ТАССвчера в 09:04
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Культура

В США из-за коронавируса впервые отменили фестиваль Comic-Con

Life.ru вчера в 20:32
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Общество

Власти Японии готовятся раздать населению по 100 тыс. иен

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение выделить каждому жителю страны наличными сумму в 100 тыс. иен (порядка $ 926).
ANNA-News вчера в 07:11
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Политика

Путин поручил проработать возможность привлечения ВС к борьбе с COVID-19

Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 04:54
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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Происшествия

Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех

Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Транспорт

В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима

Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 03:23
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Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
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Происшествия

Московский поезд привез в Крым больного с подозрением на коронавирус

Вчера в одном из вагонов московского поезда, прибывшего в Крым, был выявлен пассажир с повышенной температурой, контактировавший с больным коронавирусом.
ForPost 04:17
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Общество

Свердловский минздрав рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

Екатеринбург, 18 апреля 2020, 11:07 — REGNUM В Свердловской области 16 пациентов с COVID-19 находятся в состоянии средней тяжести.
REGNUM 04:07
2
Общество

Оперштаб Москвы назвал возраст новых пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки наличие коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено у 1774 человек, около половины из которых — люди в возрасте до 45 лет.
RT на русском 15 апреля в 05:04
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Происшествия

В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции

REGNUM вчера в 07:19
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Общество

В Липецкой области ввели пропускной режим

Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
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Общество

Новых случаев коронавируса в Алтайском крае не выявили

За минувшие сутки в Алтайском крае не подтвердилось новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 15 апреля в 23:26
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Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости вчера в 11:59
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Общество

В Подмосковье заболевшим ОРВИ предоставят бесплатные лекарства

Бесплатные лекарства по назначению врача будут предоставлять заболевшим жителям Подмосковья с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.
РИА Новости 04:47
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
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Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия вчера в 14:17
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Хоккей

Марков мечтал завершить карьеру в «Монреале»

Спорт-Экспресс 00:13
Общество

Врач опроверг миф о пользе бани в борьбе с коронавирусом

Врач напомнил, что баня не является панацеей от всех болезней, так как "парилка не укрепляет иммунитет".
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Общество

Коронавирус нашли у постояльца социального центра в Черняховске

Центр переведён на режим обсервации, установлено медицинское наблюдение за проживающими, 23 постояльца с респираторными симптомами заболевания изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар (состояние всех оценивается как удовлетворительное), — отметили в штабе.
Новый Калининград.Ru 04:21
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Наука

Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
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Общество

В Прикамье выявили 26 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
ВЕТТА 03:50
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Здоровье

В Петербурге 137 медработников госпитализированы из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медработников с подозрением на коронавирус.
URA.Ru вчера в 12:23
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Музыка

Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в плагиате

Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил народных артистов Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в плагиате и назвал «ворюгами».
ИА Красная Весна вчера в 02:06
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Политика

Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы

Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости вчера в 10:40
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Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Общество

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском вчера в 22:13
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Обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть Норвегии. Административный центр - город Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды - демилитаризованная зона.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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