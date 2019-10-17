Политика
ДождьАмериканских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Три сотрудника посольства США в России были сняты с поезда «Нёнокса — Северодвинск» из-за того, что он въехали на режимную территорию без разрешения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Дипломатическая нота и карта России: МИД РФ отреагировал на инцидент в поезде на Нёноксу
Регион 29вчера в 05:40
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Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
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В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
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Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
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Турция и США договорились о сдаче курдскими формированиями оружия
Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.
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Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
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ЦСКА готовится к матчу с «Уфой»
Пресс-служба ЦСКА показала как команда готовится к предстоящему матчу 13 тура чемпионата России против "Уфы".
Bobsoccer 16 октября в 11:38
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Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране
Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.
Коммерсантъ вчера в 17:59
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СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК вчера в 11:59
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Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы
Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
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Названы первые признаки возможного тромба
По словам врачей, существует несколько ранних признаков возможного тромбоза.
Московский Комсомолец 16 октября в 23:59
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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
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Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»
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Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России
По данным ведомства, с января по август 2019 года население страны сократилось на 52,5 тыс. человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, сообщает «Интерфакс».
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Общество
Метеорологи обещают теплый ноябрь
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд обещает жителям европейской части России теплый ноябрь.
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Светлана Лобода опубликовала в личном блоге архивное фото со свадьбы родителей. 38 лет назад мои родители стали мужем и женой.
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Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
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Футбол
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
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Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия»
Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
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Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
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В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП
В Якутии пассажирский самолет АН-148 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
RT на русском вчера в 06:13