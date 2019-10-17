Политика

ИзвестияИзвестияПосольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке. Министерство обороны России было уведомлено о ней, заявили в посольстве США в России агентству «Интерфакс».
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МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

РБК03:58

Дипломатическая нота и карта России: МИД РФ отреагировал на инцидент в поезде на Нёноксу

Регион 2905:40

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание

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Коммерсантъ04:23

Посольство США объяснило, зачем дипломаты поехали в Северодвинск

РИА Новости13:28

МИД РФ направит ноту посольству США в связи с инцидентом в Северодвинске

ТАСС03:57

Архангельский губернатор не комментирует задержание военных атташе США

РЕН ТВвчера в 11:37
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Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit

Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
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Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
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Газета.Ru 13:04
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Huawei планирует выпустить смартфон с двумя ОС

Китайская компания Huawei планирует выпустить смартфон, позволяющий переключаться между Android и собственной разработкой компании – HarmonyOS.
Rambler News Service вчера в 08:44
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В дагестанском селе Уллуая задержан мужчина, ворвавшийся в школу в маске, с топором и молотком.
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Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Интерфакс 11:20
Шоу-бизнес

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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском 06:13
Общество

В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов

РБК 08:17
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В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
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Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
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Парламент Украины создал временную комиссию, которая займется расследованием в отношении телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.
РИА Новости 11:40
Общество

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Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
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Здоровье

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С января по сентябрь 2019 года в Магадане выявлено 38 случаев рака молочной железы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 00:44
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Российский мультфильм вошел в лонг-лист «Оскара»

Российские зрители увидели мультфильм в кинотеатрах в апреле 2018 года, а весь мир – через год.
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Студенты ВГИКа спели Путину песню

Студенты ВГИКа исполнили для президента России Владимира Путина песню «Под ракитою». В композиции рассказывается об умирающем казаке.
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Армия и оружие

Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники

Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
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Происшествия

Отчаянная пенсионерка бросилась в воду во время круизного путешествия и погибла

Пожилая туристка выпрыгнула за борт круизного лайнера, плывшего между Португалией и Испанией. Об этом сообщает портал Business Insider.
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Космос

«Хаббл» сфотографировал межзвездную комету Борисова

К середине 2020 года комета вернется в межзвездное пространство, где она будет дрейфовать миллионы лет, прежде чем однажды приблизится к другой звездной системе.
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Самолет с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон не смог сесть в Исламабаде

Британский принц Уильям, в сопровождении супруги Кейт Миддлтон совершающий пятидневный визит в Пакистан, не смог добраться до Исламабада.
Московский Комсомолец 12:50
Политика

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
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Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Общество

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Футбол

Тедеско познакомился со сборниками «Спартака»

Сегодня первую тренировку под руководством нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско провели вернувшиеся из молодежной сборной России голкипер Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров.
Sport24.ru 09:49
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В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
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УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020

Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
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Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
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В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
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