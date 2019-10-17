Москва направит Вашингтону ноту протеста из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

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Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов. По его словам, это будет сделано 17 октября.

МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

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