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Интерфакс
Интерфакс

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".В источнике
С чего всё началось
Над химическими соединениями, входящими в группу «Новичок», на протяжении ряда лет работали западные специалисты и структуры НАТО, утверждает
 российский МИД.
Коммерсантъ08:35
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РБК

МИД заявил о разработке схожих с «Новичком» веществ в странах НАТО

РБК09:34
Интерфакс

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

Интерфакс08:32
Известия

МИД России обвинил страны Запада в работе над веществами группы «Новичок»

Известия08:14
РИА Новости

МИД назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

РИА Новости08:27
RT на русском

В МИД России ответили на заявление ФРГ и Франции по Навальному

RT на русском08:13
ТАСС

МИД РФ: специалисты стран Запада много лет работали над веществами группы «Новичок»

ТАСС08:05
Lenta.ru

Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок»

Lenta.ru08:04

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии
Газета.Ru03:23
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Роналду пропустит матч с Хорватией из-за укуса пчелы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч с национальной командой Хорватии в Лиге Наций из-за укуса пчелы.35-летний форвард не принимал участия в последних тренировках действующих победителей турнира из-за инфекции на пальце правой ноги.
Soccer.ru07:53

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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