Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".В источнике
С чего всё началось
Над химическими соединениями, входящими в группу «Новичок», на протяжении ряда лет работали западные специалисты и структуры НАТО, утверждает
 российский МИД.
Коммерсантъ08:35
Подробнее о событии
РБК

МИД заявил о разработке схожих с «Новичком» веществ в странах НАТО

РБК09:34
Lenta.ru

Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок»

Lenta.ru08:04
РИА Новости

МИД ответил на обвинения Запада из-за ситуации с Навальным

РИА Новости08:27
Известия

МИД России обвинил страны Запада в работе над веществами группы «Новичок»

Известия08:14
RT на русском

В МИД России ответили на заявление ФРГ и Франции по Навальному

RT на русском08:13
ТАСС

МИД РФ: специалисты стран Запада много лет работали над веществами группы «Новичок»

ТАСС08:05
Интерфакс

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

Интерфакс08:32

В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ru09:55
1K

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
32

Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ruвчера в 01:30
17

Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости06:57
65

Использование краски для волос повышает риск развития рака у женщин

Впоследствии выяснилось, что женщины, регулярно посещавшие салоны красоты для окрашивания волос, начинали страдать онкологическими заболеваниями, в том числе, раком груди, мочевого пузыря, иммунной системы, головного мозга и др.
Лезги газет04:12
101