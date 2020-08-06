МИД РФ назвал бездоказательными обвинения в пропаганде со стороны США
Смотрите также
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев
В ДТП с пассажирским автобусом в Тюмени пострадали шесть человек
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
В Астрахани мальчик погиб под бетонной плитой на детской площадке
Адвокат Ефремова в зале суда кричал на защитницу потерпевших
В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
"Что с лицом?": Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом
В пяти регионах России задержаны 25 подпольных оружейников
О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Глюкоза опубликовала архивное фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США
В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе
На Украине опровергли данные о наличии арестованной селитры в порту
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Россиянам пришли СМС о вознаграждении в $10 млн от Госдепа США
Захарова оценила сообщение о награде США за вмешивающихся в выборы
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
МИД РФ назвал бездоказательными обвинения в пропаганде со стороны США
Мишустин объявил о создании правкомиссии по русскому языку
В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года
Зеленский прокомментировал ситуацию с режимом тишины в Донбассе
Шлеменко оценил шансы Олейника на победу в бою с Льюисом
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
В России считают бездоказательными обвинения Госдепартамента в пропаганде со стороны Москвы, заявил замдиректора департамента и печати МИД России Алексей Зайцев.В источнике
С чего всё началось
Доклад госдепартамента США об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» был опубликован, чтобы помешать российским инициативам о возобновлении сотрудничества с США в ключевых сферах, такое заявление в Facebook
опубликовало посольство России в Вашингтоне.
Подробнее о событии