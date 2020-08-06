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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД РФ назвал бездоказательными обвинения в пропаганде со стороны США

В России считают бездоказательными обвинения Госдепартамента в пропаганде со стороны Москвы, заявил замдиректора департамента и печати МИД России Алексей Зайцев.В источнике
С чего всё началось
Доклад госдепартамента США об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» был опубликован, чтобы помешать российским инициативам о возобновлении сотрудничества с США в ключевых сферах, такое заявление в Facebook
 опубликовало посольство России в Вашингтоне.
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В МИДе назвали очернением России доклад США о пропаганде

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Посольство ответило на заявления США о российской пропаганде

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