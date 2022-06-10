Захарова отметила, что родственники осужденных наемников ранее обращались к официальным властям Великобритании, однако Лондон не проявил инициативы и не обращался по поводу плененных британцев к властям ЛНР и ДНР.
Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил ограничить до 20% долю участия иностранных компаний в сервисах для размещения объявлений.
Наемный военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) из Великобритании Эйден Аслин, приговоренный судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к смертной казни, 10 июня рассказал, какую зарплату он получал, будучи в армии Украины.