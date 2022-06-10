Будьте в Плюсе

МИД РФ назвал истерикой реакцию Лондона на приговор суда ДНР британским наемникам

Осужденные в ДНР британцы — именно наемники, а не военнопленные, заявила
 официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости
Захарова отметила, что родственники осужденных наемников ранее обращались к официальным властям Великобритании, однако Лондон не проявил инициативы и не обращался по поводу плененных британцев к властям ЛНР и ДНР.
ИА Красная Весна
Девятого июня в ДНР британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима приговорили к смертной казни.
РИА Новости
"Теперь же руководство Великобритании, явно оправдываясь, пытается решать проблемы громкими заявлениями", — добавила она.
РИА Новости

Подробнее о событии

Захарова назвала истерикой реакцию Лондона на приговор наемникам в ДНР
Известия08:45
В МИД России назвали истерикой реакцию Лондона на приговор наемникам в ДНР
REGNUM08:10
Мария Захарова считает истерикой реакцию Лондона на смертный приговор британским наёмникам
Царьград08:31
Захарова назвала реакцию Великобритании на смертный приговор наемникам истерикой
Lenta.ru08:00
МИД: реакция Лондона на приговор суда ДНР наемникам из Британии доходит до истерики
РИА Новости07:56
МИД РФ назвал истерикой реакцию Лондона на приговор суда ДНР британским наемникам
Российская газета07:38
МИД России: реакция Лондона на приговор британским наёмникам в ДНР доходит до истерики
RT на русском08:01

Интересное

Канцлер Шольц: антироссийские санкции не отменят после окончания конфликта на Украине

Прекращение боевых действий на Украине не будет единственным условием для снятия санкций с России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
РИА Новости13:31

МИД Эстонии вызвал посла РФ Липаева из-за слов Путина о походе Петра I на Нарву

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии вызвало посла России Владимира Липаева из-за высказываний президента Владимира Путина о военных походах императора Петра I в Северной войне.
Lenta.ru13:11

ТАСС: над Севастополем сработала система ПВО

Сегодня вечером, 10 июня, в небе над Севастополем сработала система противовоздушной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
Коммерсантъ13:26

Дуров анонсировал запуск платной подписки в Telegram в июне 2022 года

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск премиум-подписки в мессенджере в июне 2022 года.
RT на русском12:27

Единоросс Горелкин предложил ограничить участие иностранцев в сайтах с объявлениями

Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил ограничить до 20% долю участия иностранных компаний в сервисах для размещения объявлений.
РБК14:00

Приговоренный к казни британский наемник получал в ВСУ 8 тыс. гривен

Наемный военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) из Великобритании Эйден Аслин, приговоренный судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к смертной казни, 10 июня рассказал, какую зарплату он получал, будучи в армии Украины.
Известия12:39

Экс-конгрессвумен Габбард: Украина стала марионеткой США для боевых действий с Россией

США используют Украину как марионеточное государство для борьбы с Россией, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в эфире Fox News.
РИА Новости13:02

Министр обороны Китая заявил, что Пекин не допустит независимости Тайваня

"Правительство и армия Китая будут решительно пресекать любые попытки достижения независимости Тайваня", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит РИА Новости.
Российская газета07:45

Посол ЛНР Мирошник: боевики на заводе «Азот» в Северодонецке ищут контакты для переговоров

Заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке украинские военные пытаются ставить условия для своего выхода с предприятия, заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
РИА Новости09:47

Глава Николаевской ОГА Ким сообщил об 11-м обмене пленными между Россией и Украиной

Глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Ким заявил, что между Россией и Украиной состоялся 11-й обмен пленными.
Lenta.ru11:36