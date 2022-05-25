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МИД РФ назвал неконструктивными условия Киева для возобновления переговоров

Условия, на которых украинские власти готовы возобновить переговорный процесс с Россией, являются неконструктивными.
Российская газета
"Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах, фактически, с первого дня начала военной операции и не ставила никаких условий", - обратил внимание Руденко.
Газета.Ru
По словам Зеленского, организация каких-либо переговоров с РФ становится все более сложной.
Известия
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.
Газета.Ru

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МИД РФ назвал неконструктивными условия Киева для возобновления переговоров
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Замглавы МИД России Руденко назвал неконструктивными условия Зеленского по переговорам
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