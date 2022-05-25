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МИД РФ назвал неконструктивными условия Киева для возобновления переговоров

Условия, на которых украинские власти готовы возобновить переговорный процесс с Россией, являются неконструктивными.
Российская газета
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.
Газета.Ru
"Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах, фактически, с первого дня начала военной операции и не ставила никаких условий", - обратил внимание Руденко.
Газета.Ru
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
Известия

Подробнее о событии

В МИД заявили о неконструктивном подходе Украины к переговорному процессу
РБК04:22
МИД РФ назвал неконструктивными условия Киева для возобновления переговоров
Российская газета03:43
В МИД РФ раскритиковали ультиматум Зеленского
URA.Ru04:02
МИД РФ усомнился в искренности предложения Зеленского о переходе к дипломатии
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