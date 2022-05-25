Российская газетаМИД РФ назвал неконструктивными условия Киева для возобновления переговоровУсловия, на которых украинские власти готовы возобновить переговорный процесс с Россией, являются неконструктивными.Российская газета24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.Газета.Ru"Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах, фактически, с первого дня начала военной операции и не ставила никаких условий", - обратил внимание Руденко.Газета.RuУкраинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.ИзвестияЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникЦарьградПолитРоссияИзвестияРЕН ТВРБКПятый каналМолваАбзацФАНПолитика СегодняНародные новостиLife.ruНовый ДеньПодробнее о событииВ МИД заявили о неконструктивном подходе Украины к переговорному процессуРБК04:22МИД РФ назвал неконструктивными условия Киева для возобновления переговоровРоссийская газета03:43В МИД РФ раскритиковали ультиматум ЗеленскогоURA.Ru04:02МИД РФ усомнился в искренности предложения Зеленского о переходе к дипломатииУкраина.ру03:51Замглавы МИД России Руденко назвал неконструктивными условия Зеленского по переговорамLenta.ru04:05В МИД РФ усомнились в искренности желания Киева найти мирное решениеТАСС03:33В МИД России оценили слова Зеленского об условиях возврата к переговорамИзвестия03:19Показать ещёОценить178Поделиться