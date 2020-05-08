Политика
Вести.RuМИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору
МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
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МИД РФ считает вбросом сообщения в прессе Японии о «высказываниях» Брежнева про юг Курил
Комсомольская правдавчера в 17:25
МИД назвал вбросом публикации в прессе Японии о «высказываниях» Брежнева про юг Курил
Газета.Ruвчера в 16:50
В МИД РФ назвали неуместными инсинуации в прессе о якобы словах Брежнева о Курилах
Известиявчера в 16:08
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Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
Политика
Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно»
Президент России Владимир Путин пообещал, что юбилей Великой Победы будет отпразднован широко и достойно.
РЕН ТВ 03:19
Политика
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
Общество
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
Происшествия
В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в деревне
Шесть человек погибли при пожаре в деревне Тимирово в Башкирии. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.
РБК 02:41
Армия и оружие
Воздушный парад прошел в Петербурге
Газета.Ru 03:45
Спорт
В Steam можно приобрести набор из 54-х игр от Square Enix со скидкой в 95%
В набор вошли 54 игры популярных франшиз, в том числе Tomb Raider, Lara Croft, Deus Ex, Sleeping Dogs и Just Cause.
Cyber.sports.ru 03:23
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости 00:07
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM вчера в 06:35
Общество
В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты
В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты. А также медицинские маски и продукты.
Ferra вчера в 07:31
Происшествия
Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску
Известия вчера в 17:32
Общество
Стратегические бомбардировщики взяли курс на Москву
Первыми очевидцами полета бомбардировщиков стали жители Энгельса и Саратова.
Lenta.ru 02:39
Энергетика
Цена нефти Brent приблизилась к $30 за баррель
На лондонской бирже ICE Futures к 8:00 (по мск) цена июльских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 1,63%, до $29,94 за баррель.
Газета.Ru вчера в 01:34
Политика
В Москве завершился воздушный парад Победы
РИА Новости 03:42
Общество
В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:46
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10
Авто
Начались продажи российского электрогрузовика «Муравей»
На одном заряде грузовая машина в зависимости от загрузки может проехать от 70 до 90 км. Грузовой «Муравей» стоит 1,25 млн руб.
CarsWeek.ru вчера в 09:07
Общество
В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус
Более 5,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 242 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:23
Армия и оружие
В Китае назвали бессмысленной покупку «Мотор Сич»
Ранее китайские СМИ утверждали, что покупка «Мотор Сич» выведет Китай на новый уровень в сфере авиационного двигателестроения.
RuNews24.ru 03:40
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Политика
На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку
Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM вчера в 23:59
Общество
98 человек с коронавирусом скончались в России за сутки
98 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за минувшие сутки.
РЕН ТВ вчера в 03:52
Культура
«Говорит и показывает Ленинград». Расписание праздничного эфира «Фонтанки»: Александр Розенбаум, Олег Гаркуша, Uma2rman, Петр Налич
Музыкальные блоки будут чередоваться с прямыми включениями из студии «Фонтанки», где побывают создатели акции «Лента героев», голос «Бессмертного полка» Михаил Гаврилов, представители власти.
Фонтанка.Ру вчера в 15:28
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
Над Курском отменили полет авиации в День Победы
«Из-за несоответствия метеоусловий пролет авиации отменяется», — утром сообщили в Доме Советов в субботу, 9 мая.
Kursk.com 02:13
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27