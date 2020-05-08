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Происшествия В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову. 197

Политика В Москве состоялся воздушный парад Победы Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма. 30

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Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 48

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Происшествия На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе. 371