Политика
Вести.RuМИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору
МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
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МИД РФ считает вбросом сообщения в прессе Японии о «высказываниях» Брежнева про юг Курил
Комсомольская правдавчера в 17:25
МИД назвал вбросом публикации в прессе Японии о «высказываниях» Брежнева про юг Курил
Газета.Ruвчера в 16:50
В МИД РФ назвали неуместными инсинуации в прессе о якобы словах Брежнева о Курилах
Известиявчера в 16:08
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Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
Политика
В Москве состоялся воздушный парад Победы
Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
Политика
Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно
RT на русском 03:22
Общество
Жителей Ростовской области обязали носить маски на улице
В Ростовской области с 9 мая является обязательным ношение лицевых масок на улице.
Rostov.ru 02:00
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Происшествия
В польском центре ядерных исследований произошел пожар
Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выборов не произошло, сообщает Польское агентство атомной энергии.
РИА Новости 04:22
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета 07 мая в 16:47
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM вчера в 17:02
Футбол
Руслан Мармазов: Защищая нациста-убийцу, украинские ультрас пытаются напомнить о себе
ИА Новороссия 07 мая в 11:23
Общество
В России выявили 10 817 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 817, и сейчас зараженных во всех регионах страны 198 676 человек.
ТАСС 03:46
Авто
Разработан инновационный пластиковый распределительный вал
Инженеры из Фраунхоферского института химических технологий соорудили пластиковый модуль распредвала.
SpeedMe 03:49
Здоровье
9 мая коронавирус подтвердили у 12 жителей Амурской области
В Белогорске на сегодняшний день коронавирусом болеют 23 человека, в Шимановске 12 (7 новых случаев за сутки), в Серышевском районе — 11 больных: 7 в селе Тавричанка, трое в Томском и один в Бочкаревке.
Амурская правда 05:00
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 121 человека
Екатеринбург, 9 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 121 случай выявления коронавируса.
REGNUM 04:08
Хоккей
Российский хоккеист Романов перешел в «Монреаль»
Интерфакс-Спорт вчера в 09:03
Происшествия
В Кузбассе умер шестой пациент с COVID-19
За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 04:11
Общество
В День Победы над Саратовом пролетят бомбардировщики
Потом в 9:42 над городом пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160, который совместно с Ил-78 проведет имитацию дозаправки в воздухе.
RuNews24.ru 06 мая в 05:48
Происшествия
Фигурант «дела о беспорядках» в Москве подал иск о возмещении ущерба
Как сообщалось, Фомину было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), однако 6 декабря стало известно, что его уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления.
Интерфакс вчера в 15:38
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Футбол
ФИФА временно разрешила командам во время матчей делать по пять замен
Международная федерация футбола (ФИФА) временно дала разрешение командам производить по ходу матчей пять замен, сообщается на сайте организации.
Аргументы и Факты вчера в 10:16
Армия и оружие
Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в 2020 году планируется поставить в российские войска самолёты Су-57 из установочной партии.
RT на русском 05:28
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 10 тыс. 817 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны.
Мойка78 04:09
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях коронавируса от гриппа.
РИА Новости 05:06
Происшествия
На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса
Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
Единоборства
Президент UFC взял на себя вину за срыв боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дэйна Уайт в интервью телекомпании BT Sport прокомментировал отмену боя между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Piter.tv вчера в 08:44