МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.

Политика Помпео опроверг причастность США к попытке вторжения в Венесуэлу США не причастны к попытке вооруженного вторжения наемников в Венесуэлу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро. 1

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Здоровье Ученый раскрыл главную особенность коронавируса Академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов рассказал о том, чем отличается коронавирусная инфекция от других заболеваний и почему ученые были сильно удивлены, увидев, как она протекает у некоторых зараженных. 4

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Авто Американские автодилеры вывозят автомобили в море Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде. 46

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Общество В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса. 159

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