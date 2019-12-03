Общество

Военное делоВоенное делоМИД РФ назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом

Департамент информации и печати российского МИДа опубликовал информацию о том, что здоровью обвиняемого в шпионаже гражданина США, Канады, Британии, и Ирландии Пола Уилана ничего не угрожает.
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