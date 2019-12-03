Общество
Военное делоМИД РФ назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом
Департамент информации и печати российского МИДа опубликовал информацию о том, что здоровью обвиняемого в шпионаже гражданина США, Канады, Британии, и Ирландии Пола Уилана ничего не угрожает.
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Футбол
Лима: Сёмин хотел, чтобы я выступал за сборную России
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Франсиско Лима рассказал, что после ухода из стана «железнодорожников» в сборную России в 2005 году Юрий Сёмин хотел видеть его в российской национальной команде.
Авто
Опубликованы изображения нового Hyundai Solaris для России
В Сети были опубликованы первые изображения и характеристики рестайлинговой версии Hyundai Solaris для рынка России.
Армия и оружие
ВСУ за сутки восемь раз нарушили перемирие в ДНР
Авто
Skoda Octavia нового поколения пошла в серию
Первая Skoda Octavia очередного, четвертого поколения, сошла с конвейера чешского завода в Млада-Болеславе.
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж
За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Происшествия
Взрыв газа в Белгородской области: под завалами найдено тело погибшего
В поселке Яковлево под Белгородом из-под обломков извлекли тело погибшего жильца.
Политика
Трамп заявил Макрону о желании поладить с РФ
На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены поладить с Россией.
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ
Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Экономика
Немецкий бизнес пожаловался на деловой климат в России
Об ухудшении делового климата в России заявили 31% предпринимателей из Германии, передаёт 3 декабря РБК.
Кино
Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Наука
Квантовая физика: о самом сложном простым языком
Сложно представить, как выглядела бы наша цивилизация без классической физики и математики.
Гаджеты
Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили обновление прошивки
Обновление предназначено для смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro, которые работают под управлением программной оболочки EMUI 9.1, основанной на девятом "Андроиде".
Политика
Россия и Китай запускают новый газопровод и строят первую систему транспортировки на Восток
Политика
Киев не увидел прорыва в проекте заявления «нормандской четверки»
Проект заявления по итогам «нормандского саммита», который пройдет в Париже 9 декабря, оценил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Общество
Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Первые строчки рейтинга машин, которые чаще всего угоняют в Москве, заняли Toyota, KIA и Hyundai, данный топ был составлен столичной прокуратурой, пишет в понедельник «Российская газета».
Политика
Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате".
Политика
Пакистанские подлодки оказались технологичнее российских
«Пакистан уже с 2008 года имеет лодки с ВНЭУ, когда в состав ВМС [Военно-морских сил] этой не самой морской державы была включена подлодка Hamza с вспомогательной воздухонезависимой энергетической установкой», — утверждает Кулинченко.
Наука
В Японии вырастят человеческую железу в организме свиньи
Группа японских исследователей из Университета Мэйдзи подала заявку на проведение эксперимента по выращиванию человеческой поджелудочной железы в организме свиньи.
Хоккей
НХЛ. «Нью-Джерси» уволил главного тренера
Клуб НХЛ «Нью-Джерси Девилз» отправил в отставку наставника Джона Хайнса.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Происшествия
На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце
Экономика
Региону выделили 793,5 млн рублей за эффективную работу губернатора
Виталий Невар / Новый Калининград Калининградская область получит грант в размере 793,5 млн рублей за эффективную деятельность высших должностных лиц в 2019 году.