Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.

Общество В МЧС предложили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС Как напоминает ТАСС, ранее глава ведомства Евгений Зиничев отметил, что во время наводнения в Амурской области этим летом местные жители отказывались от эвакуации, что осложняло работу спасателям.

Общество Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.

Технологии Представлен концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X Ранее Камер Каан Авдан представил концепт внешнего вида системы, который объединяет в себе элементы "десятки" и macOS. reddit.com Теперь же пользователь MrZombieKiller опубликовал изображения гибрида KDE и ранней версии Windows 10X, при этом решение выглядит не только эстетически привлекательным, но и функционально удобным.

Финансы Рубль дорожает относительно доллара и евро Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.