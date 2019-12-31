Армия и оружие
РИА НовостиРоссийский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
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Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.
— Али Хаменеи, иранский политикРИА Новости 00:13
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Энергетика
В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России
Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
Общество
В МЧС предложили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
Как напоминает ТАСС, ранее глава ведомства Евгений Зиничев отметил, что во время наводнения в Амурской области этим летом местные жители отказывались от эвакуации, что осложняло работу спасателям.
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Экономика
ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Армия и оружие
ВМС США намерены потягаться с Россией за Арктику
Футбол
Роналду, Месси и пять игроков «Ливерпуля» вошли в сборную 2019 года от L’Equipe
Французское издание L’Equipe представило свой вариант символической сборной 2019 года.
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Общество
Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск
Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.
Футбол
Рауль - автор лучшего гола десятилетия в Бундеслиге
Бундеслига выбрала 10 лучших голов десятилетия (2010-2019).Автором лучшего гола стал экс-игрок «Шальке» Рауль.
Культура
Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»
Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Технологии
Представлен концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X
Ранее Камер Каан Авдан представил концепт внешнего вида системы, который объединяет в себе элементы "десятки" и macOS. reddit.com Теперь же пользователь MrZombieKiller опубликовал изображения гибрида KDE и ранней версии Windows 10X, при этом решение выглядит не только эстетически привлекательным, но и функционально удобным.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии обыграли США и вышли в полуфинал МЧМ
Ранее в 1/2 финала вышли сборные России и Канады, обыгравшие соответственно команды Швейцарии и Словакии.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Политика
Последствия удара по конвою с генералом КСИР Сулеймани попали на видео
В одной из машин находился глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Фигурное катание
Трусова показала, как отдыхает в пятизвёздочном отеле в Дубае
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Армия и оружие
Иран заявил о попытке США сорвать совместные с РФ учения
США заявили, что РФ и Китай должны ввести санкции против Ирана, а не проводить с ними морские учения.
Хоккей
Тренер сборной Швеции дал прогноз на полуфинал МЧМ с Россией
Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0. Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17.00 по московскому времени.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.