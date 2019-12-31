Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоссийский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
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Али Хаменеи
Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.
— Али Хаменеи, иранский политикРИА Новости 00:13

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