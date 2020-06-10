Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

с чего всё началось

Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе. По его словам, это произойдёт в случае стабилизации эпидемиологической ситуации.

Общество Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.

Наука Найдено древнейшее произведение искусства в Китае Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет. 1

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 234

Космос Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год Проанализировав собранные в течение десятилетия материалы наблюдений, астрономы пришли к выводу, что спутник Сатурна Титан удаляется от своей планеты со скоростью 11 сантиметров в год. 6

Политика На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России». 285

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 545

Политика NASCAR запретила использовать на гонках «флаг Конфедерации» Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) запретила использовать на гонках «флаг Конфедерации».

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы. 1

Футбол Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть» Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.

Игры В Британии появились цены на Playstation 5 и игры к ней На британском Amazon появились заглушки с ценой Playstation 5 и несколько игр – от 2К, Take-Two, Bethesda и Bandai Namco Цена PS5 составит £599 (52 500 рублей),а игры по £60-70 (5100 и 6000 рублей) Если цена на игры может быть и пониже с учетом перевода из фунтов, то цена консоли скорее всего близка к реальности. 10

Авто Производство электрокаров оказалось убыточным Как отмечают аналитики компании Lux Research, проблема заключается в том, что автопроизводители до сих пор продают экологически чистый транспорт себе в убыток. 1

Космос Китай запустил гражданский спутник Haiyang-1D для наблюдения за океанами Китай в четверг успешно вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D для изучения океанических ресурсов и уведомления о надвигающихся стихийных бедствиях на море.

Общество Южно-Сахалинск отметит День России Напомним, в финал народного голосования от Южно-Сахалинска прошли два проекта: строительство многофункционального спортивного комплекса с экстрим-зоной в Ново-Александровске и возведение спортивно-досугового комплекса в 20-м микрорайоне на пересечении улиц Крайней и Физкультурной.

Армия и оружие Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. 61