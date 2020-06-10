Политика
News.ruМИД РФ назвал условия для открытия границы с Белоруссией
Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе. По его словам, это произойдёт в случае стабилизации эпидемиологической ситуации.
Читать в источнике
Оценить86
с чего всё началось
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.РИА Новости09:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 19:57, Ашберн
Единоборства
Миочич и Кормье проведут третий бой 15 августа
Чемпионат вчера в 12:37
Политика
Путин поручил финансировать IT-отрасль за счёт госзаказов
Возможное выпадающее финансирование нужно заместить за счёт государственных заказов, пояснил президент.
REGNUM 08:37
Общество
Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки
Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.
РИА Новости 19:11
Наука
Найдено древнейшее произведение искусства в Китае
Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском 14:48
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Космос
Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год
Проанализировав собранные в течение десятилетия материалы наблюдений, астрономы пришли к выводу, что спутник Сатурна Титан удаляется от своей планеты со скоростью 11 сантиметров в год.
Полит.ру вчера в 04:00
Политика
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
К одной из женщин пришлось применить силу. В полиции начали проверку обстоятельств инцидента.
Российская газета 03:07
Политика
NASCAR запретила использовать на гонках «флаг Конфедерации»
Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) запретила использовать на гонках «флаг Конфедерации».
Sport24.ru 19:23
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз
Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13
Кино
Шоураннер сериала «Бэтвумен» оправдалась за замену главной героини
Изначально американская сценаристка, продюсер и шоураннер сериала «Бэтвумен» Кэролайн Дрис планировала заменить актрису.
Киноафиша России 02:18
Футбол
Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»
Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
РИА Новости 09:37
Происшествия
В Краснодаре во дворе жилого комплекса произошла перестрелка
В описании видео сказано, что возле детской площадки жилого комплекса «Каскад» по улице Благоева произошла стрельба.
Юга.ру 15:40
Игры
В Британии появились цены на Playstation 5 и игры к ней
На британском Amazon появились заглушки с ценой Playstation 5 и несколько игр – от 2К, Take-Two, Bethesda и Bandai Namco Цена PS5 составит £599 (52 500 рублей),а игры по £60-70 (5100 и 6000 рублей) Если цена на игры может быть и пониже с учетом перевода из фунтов, то цена консоли скорее всего близка к реальности.
КМВ Новости 16:00
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Политика
Сбой произошел в работе сайта и мобильного приложения интернет-магазина Ozon
Сбой произошел в работе сайта и мобильного приложения интернет-магазина Ozon.
ПРАЙМ 09:08
Авто
Производство электрокаров оказалось убыточным
Как отмечают аналитики компании Lux Research, проблема заключается в том, что автопроизводители до сих пор продают экологически чистый транспорт себе в убыток.
SpeedMe 04:37
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.
Страна Советов on-line вчера в 09:30
Космос
Китай запустил гражданский спутник Haiyang-1D для наблюдения за океанами
Китай в четверг успешно вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D для изучения океанических ресурсов и уведомления о надвигающихся стихийных бедствиях на море.
ТАСС 19:44
Общество
Южно-Сахалинск отметит День России
Напомним, в финал народного голосования от Южно-Сахалинска прошли два проекта: строительство многофункционального спортивного комплекса с экстрим-зоной в Ново-Александровске и возведение спортивно-досугового комплекса в 20-м микрорайоне на пересечении улиц Крайней и Физкультурной.
Сахалин.Инфо 19:42
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Автоновости дня 08:16
Армия и оружие
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02