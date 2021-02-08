Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД РФ назвал высылку дипломатов из Польши, Германии и Швеции необоснованной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала необоснованными и недружественными решения Польши, Германии и Швеции о высылке российских дипломатов. Ранее Россия объявила о высылке сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудника посольства Швеции в Москве.В источнике
С чего всё началось
Министерства иностранных дел Германии
, Швеции и Польши объявили о том, что в ответ на высылку своих дипломатов из России объявляют персонами нон грата по одному сотруднику российских посольств в своих странах.
Медиазонавчера в 10:54
Подробнее о событии

Новое развитие получил дипломатический конфликт между Москвой и рядом стран Евросоюза

Эхо Москвы22:10

В Госдуме прокомментировали высылку российских дипломатов из Европы

Lenta.ruвчера в 15:16

МИД назвал необоснованной высылку дипломатов из Польши, Германии и Швеции

РИА Новостивчера в 13:56

ЕС высылает российских дипломатов из Германии, Швеции и Польши

Взгляд.рувчера в 11:35

В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов

Российская газетавчера в 11:36

В МИД прокомментировали высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и ФРГ

RT на русскомвчера в 13:55

В МИД заявили, что аргументация высылки российских дипломатов из ЕС не выдерживает критики

ТАССвчера в 13:54

Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов

РК-Ньюсвчера в 13:43

Уровень гормонов в организме человека зависит от сезона года

Гормоны, вырабатываемые гипофизом, помогают контролировать работу репродуктивной системы, метаболизм организма, стресс и лактацию – пик их функционирования приходится на позднее лето.
Машины и Механизмывчера в 06:15