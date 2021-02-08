Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала необоснованными и недружественными решения Польши, Германии и Швеции о высылке российских дипломатов. Ранее Россия объявила о высылке сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудника посольства Швеции в Москве.

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С чего всё началось Министерства иностранных дел Германии , Швеции и Польши объявили о том, что в ответ на высылку своих дипломатов из России объявляют персонами нон грата по одному сотруднику российских посольств в своих странах. Медиазона вчера в 10:54