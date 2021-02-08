МИД РФ назвал высылку дипломатов из Польши, Германии и Швеции необоснованной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала необоснованными и недружественными решения Польши, Германии и Швеции о высылке российских дипломатов. Ранее Россия объявила о высылке сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудника посольства Швеции в Москве.В источнике
С чего всё началось
Министерства иностранных дел Германии
, Швеции и Польши объявили о том, что в ответ на высылку своих дипломатов из России объявляют персонами нон грата по одному сотруднику российских посольств в своих странах.
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В МИД прокомментировали высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и ФРГ
RT на русскомвчера в 13:55