Политика
ИзвестияВ МИД России появится департамент по информационной безопасности
В Министерстве иностранных дел РФ будет создан департамент, отвечающий за разработку и реализацию государственной политики в области международной информационной безопасности. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, ведомство разместило на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
Кроме того, по сообщению МИД России, задачей свежеиспеченного подразделения станет борьба с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях.Sputnik Эстония02:30
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