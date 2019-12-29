Политика

ИзвестияИзвестияВ МИД России появится департамент по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел РФ будет создан департамент, отвечающий за разработку и реализацию государственной политики в области международной информационной безопасности. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, ведомство разместило на своей странице в Facebook.
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 МИД России, задачей свежеиспеченного подразделения станет борьба с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях.
Sputnik Эстония02:30

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В МИДе появился департамент по информационной безопасности

Московский Комсомолец03:31

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Красная веснавчера в 11:28

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РИА Новостивчера в 17:34

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Говорит Москвавчера в 10:32

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News.ruвчера в 09:41
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