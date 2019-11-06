Политика
КоммерсантъМИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
В МИД РФ посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
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Энергетика
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Армия и оружие
Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади
Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Армия и оружие
Лавров оценил антироссийские планы НАТО в Средиземноморье
По словам Лаврова, Москва озабочена ситуацией в Восточном Средиземноморье из-за действий США и НАТО, которые наращивают свое военное присутствие в регионе «с откровенным антироссийским намерением».
Lenta.ru 07:00
Происшествия
Опубликовано оперативное видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Напомним: 31 октября в Нарьян-Маре Денис Поздеев проник в детский садик "Сказка" и ударил ножом спящего во время тихого часа 6-ти летнего ребенка. ребенка, видео первичного допроса было выложено сразу же после задержания убийцы.
МонаВиста вчера в 04:20
Автоспорт
В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята
Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Матч ТВ 04:59
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Фигурное катание
Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой
Lenta.ru 04 ноября в 22:23
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
Политика
Путин назвал число предотвращенных ФСБ терактов
По словам главы государства, хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в частности, в противодействии зарубежным спецслужбам.
ТК Звезда 06:50
Политика
Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза
Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.
Lenta.ru 07:22
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Общество
Мошенники разработали новую схему кражи данных клиентов банков
Обычно большие объемы хранятся на удаленных от рабочего места серверах внутри банка (или на аутсорсе – например, в облачных хранилищах вендоров – разработчиков ИТ-систем банков), к которым нельзя получить доступ лишь по данным корпоративной почты сотрудника, например, кредитного отдела.
Газета.Ru 02:57
Авто
Названы способы узнать реальный пробег автомобиля
Московский Комсомолец 03:22
Наука
В Колумбии нашли женщину с устойчивостью к болезни Альцгеймера
Деменцией пациентка в свои годы не страдает, отметили исследователи, добавив, что благодаря «защитной» мутации, в ее головном мозге намного меньше бета-амилоидных бляшек, ассоциированных с развитием болезни Альцгеймера.
Medical Note 01:42
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Наука
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Наука
Мозг узнает знакомую музыку за 100-300 миллисекунд
Согласно исследованию Университетского колледжа Лондона (UCL), человеческий мозг может распознать знакомую мелодию в течение 100-300 миллисекунд, что подчеркивает глубокое запоминание любимых мелодий в нашей памяти.
МКБ-11 вчера в 07:43
Происшествия
Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости 05:49
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Фигурное катание
Тарасова о судействе в парном катании: Хотелось бы больше конкретики
В интервью Sport24 Тарасова отметила, что ей хочется понять критерии, по которым судьи сейчас оценивают выполнение элементов.
Нева Спорт 07:20
Авто
АвтоВАЗ сообщил о росте продаж Lada на 1,5%
В январе-октябре 2019 года на российском рынке продано 295,4 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 1,5%. Об этом в среду сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.
Коммерсантъ Самара 07:39