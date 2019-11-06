Политика
КоммерсантъМИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
В МИД РФ посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
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Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Политика
Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо
Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.
RT на русском 03:55
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Политика
Лавров прокомментировал инициативу создания «белых списков СМИ»
Ранее в среду глава МИД России назвал ограничения на работу российских журналистов в ряде государств попытками ввести политическую цензуру.
Известия 03:26
Технологии
Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем
HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
Аргументы и Факты 02:28
Происшествия
В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина
В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.
Газета.Ru 02:38
Финансы
Минфин объявил об увеличении покупок валюты в резервы в ноябре
В ноябре объем покупок валюты в резервы в рамках бюджетного правила составит 228,2 млрд рублей против 213 млрд в октябре, сообщает Минфин.
Российская газета 04:46
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Футбол
Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ
Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.
Спорт-Экспресс вчера в 19:48
Политика
Песков прокомментировал назначение Келина послом в Великобритании
Назначение Андрея Келина российским послом в Великобритании не связано с электоральной кампанией в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 04:58
Технологии
Любой телефон выпущен уже со шпионской функцией
Эксперты компании «Аладдин Р.Д.» заявили, что любой телефон выпущен уже со шпионской функцией.
МедиаПоток 02:45
Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Нева Спорт 00:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии
Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.
Bimru.ru 02:41
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали небоскрёб «Высоцкий»
В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:40
Политика
Экс-лидер ГДР рассказал о реакции Москвы на падение Берлинской стены
Реакция советского руководства на падение Берлинской стены была неоднозначной и "поначалу сбивала с толку", в течение нескольких часов утром 10 ноября 1989 года Москва поменяла свою оценку случившегося, рассказал в интервью РИА Новости бывший восточногерманский лидер, генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии и председатель Госсовета Эгон Кренц.
РИА Новости 02:45
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 03:01
Кино
Продолжение «Сияния» выйдет в прокат с 7 ноября
Профиль 04 ноября в 08:09
Единоборства
Отец Нурмагомедова заявил о возможном бое с Мэйвезером
Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил о возможном бою с непобежденным боксером Флойдом Мэйвейзером.
Газета.Ru 04:44
Наука
В России создали аэродинамическую модель тяжелого самолета «Слон»
Требуемая длина взлетно-посадочной полосы – 3 км. «Слон» проектируется под российские турбовентиляторные двигатели ПД-35 и призван прийти на замену тяжелому дальнему транспортному воздушному судну Ан-124 «Руслан».
МИР 24 вчера в 10:15
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей
Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
Ведомости 04:20
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Политика
Президенты России и Казахстана встретятся 7 ноября в Омске
Президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана 7 ноября в Омске в рамках форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 06:14
Экономика
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество
Водительские права Брежнева выставят на торги
Много лет удостоверение и талон хранились на даче Брежнева.
Вести.Ru вчера в 11:58
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Армия и оружие
Кадыров сообщил о планах выпускать в Чечне броневики
Первый произведенный на ООО «Болат» броневик продемонстрировали главе региона Рамзану Кадырову.
REGNUM вчера в 07:42