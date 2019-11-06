В МИД РФ посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.

Политика Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Политика Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.

Происшествия Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Лавров прокомментировал инициативу создания «белых списков СМИ» Ранее в среду глава МИД России назвал ограничения на работу российских журналистов в ряде государств попытками ввести политическую цензуру.

Технологии Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.

Происшествия В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.

Финансы Минфин объявил об увеличении покупок валюты в резервы в ноябре В ноябре объем покупок валюты в резервы в рамках бюджетного правила составит 228,2 млрд рублей против 213 млрд в октябре, сообщает Минфин.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Политика Песков прокомментировал назначение Келина послом в Великобритании Назначение Андрея Келина российским послом в Великобритании не связано с электоральной кампанией в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Технологии Любой телефон выпущен уже со шпионской функцией Эксперты компании «Аладдин Р.Д.» заявили, что любой телефон выпущен уже со шпионской функцией.

Шоу-бизнес Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали небоскрёб «Высоцкий» В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Экс-лидер ГДР рассказал о реакции Москвы на падение Берлинской стены Реакция советского руководства на падение Берлинской стены была неоднозначной и "поначалу сбивала с толку", в течение нескольких часов утром 10 ноября 1989 года Москва поменяла свою оценку случившегося, рассказал в интервью РИА Новости бывший восточногерманский лидер, генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии и председатель Госсовета Эгон Кренц.

Экономика Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Единоборства Отец Нурмагомедова заявил о возможном бое с Мэйвезером Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил о возможном бою с непобежденным боксером Флойдом Мэйвейзером.

Наука В России создали аэродинамическую модель тяжелого самолета «Слон» Требуемая длина взлетно-посадочной полосы – 3 км. «Слон» проектируется под российские турбовентиляторные двигатели ПД-35 и призван прийти на замену тяжелому дальнему транспортному воздушному судну Ан-124 «Руслан».

Экономика ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Президенты России и Казахстана встретятся 7 ноября в Омске Президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана 7 ноября в Омске в рамках форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает ТАСС.

Экономика «Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30% Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».