В МИД РФ посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.

Происшествия После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития "Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".

Общество «Яндекс» обучил «Алису» первому иностранному языку Разрабатываемый "Яндексом" голосовой помощник "Алиса" впервые заработал с иностранным языком — его теперь можно использовать в турецкой версии "Яндекс.Навигатора".

Общество Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.

Происшествия СК проверит информацию об издевательствах над осуждённым в Красноярске Проверка началась после того, как следователи обнаружили в СМИ видео, на котором сотрудник красноярского ГУФСИН «совершает противоправные действия с применением насилия в отношении осуждённого».

Здоровье Томское здравоохранение получит дополнительные средства по нацпроектам Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на пленарном заседании Дня главы муниципального образования сообщил о средствах, которые будут выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения.

Происшествия Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.

Происшествия Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".

Футбол Дзагоев полетел вместе с ЦСКА на матч ЛЕ против «Ференцвароша» Российский полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился вместе с армейцами на гостевой матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша», сообщает пресс-служба московского клуба.

Культура Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей» В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.

Общество Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Политика Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.

Политика Путин назвал главную задачу уникального оружия России Задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

Происшествия Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, сказал замглавы МИД Сергей Вершинин.

Авто Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra Обновленный японский внедорожник Nissan Terra поступил в продажу всего несколько дней назад, однако спрос уже оказался достаточно высоким.

Политика В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

Гаджеты AnTuTu назвал самые производительные смартфоны среднего класса Специалисты AnTuTu рассказали о самых мощных смартфонах из среднего ценового сегмента, которые тестировались в прошлом месяце.

Наука Курение табака может увеличить риск развития депрессии и шизофрении Известно, что курение гораздо чаще встречается среди людей с психическими заболеваниями, особенно с депрессией и шизофренией.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.

Кино Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября «Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.

Общество Главный редактор «Дождя» Перепелова покинет свою должность Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова уйдет с этой должности 31 декабря.