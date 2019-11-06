Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

В МИД РФ посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
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Лавров не поддержал лишение аккредитации Deutsche Welle

РБК04:10

Лавров: Deutsche Welle признала некорректность своих действий во время протестов в Москве

ТАСС03:07

МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

Коммерсантъ03:19

МИД не считает нужным ограничивать иностранные СМИ, заявил Лавров

РИА Новости03:10

Лавров: МИД России выступает против лишения аккредитации отдельных СМИ

RT на русском03:32

Лавров заявил о признании Deutsche Welle во вмешательство в выборы РФ

Известия03:03

Лавров выступил против отзыва аккредитаций у Deutsche Welle и других иностранных СМИ

Интерфакс02:53
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:35, Ашберн
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Происшествия

После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Общество

«Яндекс» обучил «Алису» первому иностранному языку

Разрабатываемый "Яндексом" голосовой помощник "Алиса" впервые заработал с иностранным языком — его теперь можно использовать в турецкой версии "Яндекс.Навигатора".
Вести.Хайтек 03:34
Общество

Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции

Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Происшествия

СК проверит информацию об издевательствах над осуждённым в Красноярске

Проверка началась после того, как следователи обнаружили в СМИ видео, на котором сотрудник красноярского ГУФСИН «совершает противоправные действия с применением насилия в отношении осуждённого».
REGNUM 05:26
Здоровье

Томское здравоохранение получит дополнительные средства по нацпроектам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на пленарном заседании Дня главы муниципального образования сообщил о средствах, которые будут выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения.
НИА-Томск 04:52
Происшествия

Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
Происшествия

Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому

Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Футбол

Дзагоев полетел вместе с ЦСКА на матч ЛЕ против «Ференцвароша»

Российский полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился вместе с армейцами на гостевой матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша», сообщает пресс-служба московского клуба.
Спорт день за днем 03:15
Культура

Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Общество

Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе

В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
РБК 04:38
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия

В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

Интерфакс 04:41
Политика

Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.
Газета.Ru 06:02
Политика

Путин назвал главную задачу уникального оружия России

Задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
Lenta.ru 06:29
Происшествия

Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Политика

Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти

Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, сказал замглавы МИД Сергей Вершинин.
РИА Новости 03:01
Авто

Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra

Обновленный японский внедорожник Nissan Terra поступил в продажу всего несколько дней назад, однако спрос уже оказался достаточно высоким.
Faktom 00:59
Политика

В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Гаджеты

AnTuTu назвал самые производительные смартфоны среднего класса

Специалисты AnTuTu рассказали о самых мощных смартфонах из среднего ценового сегмента, которые тестировались в прошлом месяце.
Газета DAILY 04 ноября в 12:15
Общество

Умер критик и литературовед Лев Аннинский

RT на русском 05:39
Наука

Курение табака может увеличить риск развития депрессии и шизофрении

Известно, что курение гораздо чаще встречается среди людей с психическими заболеваниями, особенно с депрессией и шизофренией.
Машины и Механизмы 05:31
Космос

Российский астроном открыл первую межзвездную комету

Комсомольская правда вчера в 09:34
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость

РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России

В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Коммерсантъ 02:21
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Lenta.ru 02:50
Кино

Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября

«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль 04 ноября в 07:22
Общество

Главный редактор «Дождя» Перепелова покинет свою должность

Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова уйдет с этой должности 31 декабря.
ТАСС 06:13
Футбол

Красная карточка Сона, который сломал ногу Гомешу, отменена

Независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) отменила красную карточку, показанную нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын-Мину за фол на Андре Гомеше в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). Сону грозила дисквалификация на три матча.
Матч ТВ вчера в 12:32
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