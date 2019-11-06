Политика
КоммерсантъМИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
В МИД РФ посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:35, Ашберн
Происшествия
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Общество
«Яндекс» обучил «Алису» первому иностранному языку
Разрабатываемый "Яндексом" голосовой помощник "Алиса" впервые заработал с иностранным языком — его теперь можно использовать в турецкой версии "Яндекс.Навигатора".
Вести.Хайтек 03:34
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Происшествия
СК проверит информацию об издевательствах над осуждённым в Красноярске
Проверка началась после того, как следователи обнаружили в СМИ видео, на котором сотрудник красноярского ГУФСИН «совершает противоправные действия с применением насилия в отношении осуждённого».
REGNUM 05:26
Здоровье
Томское здравоохранение получит дополнительные средства по нацпроектам
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на пленарном заседании Дня главы муниципального образования сообщил о средствах, которые будут выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения.
НИА-Томск 04:52
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Футбол
Дзагоев полетел вместе с ЦСКА на матч ЛЕ против «Ференцвароша»
Российский полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился вместе с армейцами на гостевой матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша», сообщает пресс-служба московского клуба.
Спорт день за днем 03:15
Культура
Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Общество
Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе
В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
РБК 04:38
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Интерфакс 04:41
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.
Газета.Ru 06:02
Политика
Путин назвал главную задачу уникального оружия России
Задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
Lenta.ru 06:29
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Политика
Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, сказал замглавы МИД Сергей Вершинин.
РИА Новости 03:01
Авто
Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra
Обновленный японский внедорожник Nissan Terra поступил в продажу всего несколько дней назад, однако спрос уже оказался достаточно высоким.
Faktom 00:59
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Гаджеты
AnTuTu назвал самые производительные смартфоны среднего класса
Специалисты AnTuTu рассказали о самых мощных смартфонах из среднего ценового сегмента, которые тестировались в прошлом месяце.
Газета DAILY 04 ноября в 12:15
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Наука
Курение табака может увеличить риск развития депрессии и шизофрении
Известно, что курение гораздо чаще встречается среди людей с психическими заболеваниями, особенно с депрессией и шизофренией.
Машины и Механизмы 05:31
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Комсомольская правда вчера в 09:34
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России
В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Коммерсантъ 02:21
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль 04 ноября в 07:22
Общество
Главный редактор «Дождя» Перепелова покинет свою должность
Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова уйдет с этой должности 31 декабря.
ТАСС 06:13
Футбол
Красная карточка Сона, который сломал ногу Гомешу, отменена
Независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) отменила красную карточку, показанную нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын-Мину за фол на Андре Гомеше в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). Сону грозила дисквалификация на три матча.
Матч ТВ вчера в 12:32