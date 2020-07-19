Политика
КоммерсантъМИД России опроверг информацию об освобождении двух россиян в Ливии
МИД России и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) не подтвердили информацию об освобождении в Ливии двух сотрудников ФЗНЦ, россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Ранее об этом сообщили источники телеканала «Аль-Хадас». «МИД России не подтверждает»,— сообщило ведомство ТАСС.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
В Фонде защиты национальных ценностей не подтвердили освобождение двух россиян в Ливии
Интерфаксвчера в 15:44
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Известия 18 июля в 12:01
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Общество
В ПФР пояснили информацию о перерасчете пенсий за советский стаж
В интернете активно распространяется информация о перерасчете пенсий за советский стаж.
МордовМедиа 17 июля в 08:34
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось. Актриса уже дома
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на НТВ, известная актриса Анастасия Заворотнюк находится дома, в особняке в Крекшино.
ToDay News Ufa вчера в 15:05
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ
Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru 01:13
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Известия вчера в 14:23
Футбол
«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Игра прошла в Краснодаре и закончилась победой московского клуба со счетом 2:0.Таким образом, «Краснодар», который на данный момент занимает 3-ю строчку в турнирном зачете чемпионата России, уже не сможет обогнать «Локомотив».
Vprognoze.ru вчера в 18:43
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Интернет
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
Политика
Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда
Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.
RT на русском 18 июля в 21:08
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, сообщил РИА Новости в понедельник начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Ряд регионов России ждет резкое похолодание, сообщил Гидрометцентр
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в части российских регионов.
Свободная Пресса вчера в 20:25
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции «не под женщину»
Моя Москва.онлайн вчера в 12:15
Технологии
Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10, случившуюся после обновления May 2020 Update.
UfacityNews.ru вчера в 16:58
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
В сообщении ведомства указано, что Hyundai отзывает в России более 18 тыс. автомобилей.
Tvoe-avto.com 18 июля в 04:48
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Авто
Эксперт назвал четыре главные причины «смерти» аккумулятора автомобиля
Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре главные причины преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля.
РИА Новости вчера в 21:48
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр представят песню A Beautiful Night в новой интерпретации.
Подмосковье Сегодня 17 июля в 19:05
Общество
Сахалинцы жалуются на скопление мусора возле контейнеров
АСТВ 17 июля в 19:22
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru 17 июля в 05:24
Политика
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
Финансы
Какие доходности остались на депозитном рынке
Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Происшествия
Россиянка записала пин-код на банковской карте и лишилась денег
На Сахалине местная жительница лишилась порядка 600 тысяч рублей после того, как потеряла сумку с банковской картой.
Lenta.ru 01:17
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 кг на карантине
Заметно поправившийся Джиган едва держался на ногах. На кадре он отметил, что в данное время его вес составляет 110 килограммов.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Киберспорт
Более 150 тысяч кошек были поглажены в бете Mortal Shell
Официальный аккаунт разработчика Mortal Shell (студия Cold Symmetry) поделился инфографикой, в которой рассказал о том, что за время проведения открытого бета-тестирования игра собрала более 350 тысяч игроков и набрала более 5 миллионов просмотров на Twitch и YouTube.
3DNews вчера в 09:44
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16