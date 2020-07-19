МИД РФ не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году в Ливии россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены. "МИД России не подтверждает", - заявили ТАСС в дипведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.

МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии

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