Армия и оружие
КоммерсантъМИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США
Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
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Москва не видит проблем в том, что США планируют протестировать гиперзвуковое оружие, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.РИА Новости02:25
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