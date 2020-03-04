Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
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В МИД признали легальными испытания гиперзвуковых ракет в США

Российская газета04:57

МИД: гиперзвуковая ракета «Циркон» не нарушает международных соглашений

Вести.Ruвчера в 03:44

В МИДе ответили на планы США испытать гиперзвуковое оружие

Известия03:48

МИД не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия в США

РИА Новости02:25

МИД: Испытание «Цирконов» не противоречит международным обязательствам

РЕН ТВвчера в 03:55

МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

Коммерсантъ03:00

МИД РФ: испытание Россией ракет «Циркон» не противоречит международным обязательствам

ТК Звездавчера в 03:37
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Армия и оружие

Для российских беспилотников разработают малогабаритный радар

Разработкой занимаются представители технополиса "Эра". Для российских беспилотников разработают малогабаритный радар (РЛС).
Piter.tv 07:24
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Кино

Максим Болдри сыграет главную роль в новом «Властелине колец»

Газета.Ru вчера в 03:19
Политика

Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Дождь 06:04
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
RT на русском 05:34
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Общество

В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
РИА Новости 06:47
Происшествия

В Омской области уволили двух главврачей из-за смерти пациентки

В четверг, 5 марта, стало известно, что в Омской области уволили главных врачей двух районных больниц за нарушения стандарта оказания медицинской помощи.
Байкал24 05:43
Общество

TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов

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Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманского Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 00:20
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключает, что чемпионат мира по хоккею может пройти в России.
КМВ Новости 02:08
Здоровье

Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
Московский Комсомолец вчера в 08:59
Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Здоровье

В Минздраве заявили о нехватке управленцев в сфере здравоохранения

В октябре 2019 года в Минтруде и Минздраве сообщили, что ситуацию с нехваткой врачей можно разрешить привлечением мигрантов, имеющих врачебную специальность.
Известия 07:05
Армия и оружие

МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт

«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 07:10
Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Российская газета 07:30
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РБК 06:15
Политика

Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Вести.Ru 05:48
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Гаджеты

Android удалось запустить на iPhone

Ferra 05:54
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Политика

Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу

Не стоит воспринимать отрицательно то, что молодежь уезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что задача государства заключается в создании в России наиболее выгодных условий в самых разных областях.
РИА Новости 04:43
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика

Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции

Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
РИА Новости 05:37
Армия и оружие

Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
МонаВиста вчера в 12:38
Энергетика

Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти

Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.
ТАСС 06:27
Футбол

«Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии

«Челси» в 1/8 финала турнира на своем поле победил «Ливерпуль», с большим отрывом лидирующий в чемпионате Англии (2:0). По голу забили Виллиани Росс Баркли.
РБК 03:14
Общество

Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

РИА Новости 01:50
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