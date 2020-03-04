Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
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В МИД напомнили о праве России на испытание гиперзвуковых ракет

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МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

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МИД: гиперзвуковая ракета «Циркон» не нарушает международных соглашений

Вести.Ruвчера в 03:44

МИД РФ: испытание Россией ракет «Циркон» не противоречит международным обязательствам

ТК Звездавчера в 03:37
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В России зафиксировали еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
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Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России

Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
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В Иванове пресечен канал незаконных финансовых операций

В ходе совместных проверочных мероприятий проведённых сотрудниками Владимирской таможни и Ивановской транспортной прокуратуры, при силовой поддержке СОБР Центральной оперативной таможни пресечен канал незаконных финансовых операций, которые проводились через один из банков г. Иваново, сообщает пресс-служба Владимирской таможни.
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В Ростове задержан вербовщик террористов

В Ростове-на-Дону сотрудниками ФСБ задержан гражданин Афганистана.
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Роналдиньо задержали в Парагвае из-за возможной подделки паспорта

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В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

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Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20

"Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши", - указано в сообщении.
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В Москве кремировали мужа блогера Диденко

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
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Попугаи понимают основы теории вероятностей

News.ru 03 марта в 12:25
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ввоза и выдачи препаратов, не зарегистрированных в России.
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В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки

По информации журналиста, к вечеру состояние Елены ухудшилось, ее на "скорой" увезли в центральную больницу Горьковского района, оттуда по неизвестной причине отправили в другую больницу, за 40 километров в Калачинском районе.
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Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях

Компания Apple разрешила использовать push-уведомления в приложениях для отправки рекламы.
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Путин рассказал о рассылаемых из-за границы фейках про коронавирус

Ситуация с коронавирусом обсуждалась в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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Общество

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
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Здоровье

Опубликована актуальная информация о коронавирусе

Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
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Путин сравнил Касперского с Маском

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Глазырина взяла бронзу в спринте на Кубке IBU в Раубичах

На этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах состоялась женская спринтерская гонка.
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Американский инвестфонд Blackstone решил продать российские активы

Американский инвестиционный фонд Blackstone решил продать единым лотом российские активы, принадлежащие дочерней группе Sponda (зарегистрирована в Финляндии), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке недвижимости.
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В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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