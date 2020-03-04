Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

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