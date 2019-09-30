В МИД РФ выразили крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций. В ведомстве отметили, что "антироссийский выпад" не останется без ответа. Москва также призывает американских политиков "прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю".

МИД РФ обещает не оставить без ответа новые санкции США

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