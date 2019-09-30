Политика
РЕН ТВМИД РФ обещает не оставить без ответа новые санкции США
В МИД РФ выразили крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций. В ведомстве отметили, что "антироссийский выпад" не останется без ответа. Москва также призывает американских политиков "прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю".
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Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Футбол
Эден Азар: «Публика ждет от меня многого, этого же жду и я»
Новичок «Реала» Эден Азар перед матчем с «Брюгге» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов рассказал об ожиданиях болельщиков от его игры.
Спорт-Экспресс вчера в 23:56
Политика
Киев подпишет «формулу Штайнмайера» ради «нормандского формата»
Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект "формулы Штайнмайера" согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств "Нормандской четверки", – заявил агентству собеседник.
Утро.ru вчера в 09:21
Происшествия
В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека
REGNUM вчера в 23:27
Политика
Названа цель иностранного визита генпрокурора США
Отмечается, что Барр проводил переговоры с представителями властей с целью расследования по делу о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году.
Газета.Ru вчера в 17:49
Здоровье
Популярное лекарство от изжоги отзывают из аптек по всему миру
Вопрос об использовании препаратов с действующим веществом ранитидин, применяемым для лекарств от изжоги, поднялся после обнаружения в нем Н-нитрозодиметиламина (NDMA) – потенциального канцерогена.
Sputnik Южная Осетия 29 сентября в 13:16
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Происшествия
Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой
Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ФСБ в Москве.
Lenta.ru вчера в 22:33
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец вчера в 05:27
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Авто
Эксперты объяснили, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине
Эксперты Car.ru рассказали, нужно ли на самом деле греть мотор зимой.
Народные новости вчера в 23:39
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Общество
В России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах
В России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.
РБК вчера в 18:00
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Политика
Песков прокомментировал назначение Трапезникова на пост главы Элисты
«Скорее всего, имеются в виду другие государственные задачи», — ответил он на вопросы журналистов, упомянувших, что глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова, который был врио главы ДНР, тем, что он выполнял государственные задачи в Донбассе.
Известия вчера в 09:24
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 29 сентября в 14:26
Происшествия
Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно
Мосгорсуд изменил приговор осужденном по «московскому делу» Павлу Устинову, назначив ему один год лишения свободы условно с испытательный сроком в два года.
РБК вчера в 05:28
Финансы
ЦБ опроверг обсуждение отрицательных ставок по валютным вкладам
26 сентября вице-президент РФИ Банка Елена Чижевская заявила «Известиям» о высокой вероятности введения в России отрицательных ставок на валютные вклады.
Известия вчера в 13:00
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
Газета.Ru вчера в 15:56
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета вчера в 19:03
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Гаджеты
Акция невиданной щедрости: AMD дарит AAA-игру покупателям видеокарт
Компания AMD запустила акцию, по которой покупателям видеокарт Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700, Radeon RX 590, Radeon RX 580 и Radeon RX 570 предлагается на выбор одна или две игры AAA-категории.
Игромания.ру вчера в 16:08
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Здоровье
Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи
«Родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома, во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины», - говорится в материале.
Агентство Москва вчера в 09:28
Политика
Президент Перу объявил о роспуске парламента
Президент Перу Мартин Вискарра в понедельник объявил о роспуске Конгресса (однопалатного парламента страны).
ТАСС вчера в 19:03
Армия и оружие
Террористы атаковали военную базу США в Сомали
Народные новости вчера в 06:18
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Политика
Пушков оценил вероятность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Основания для переноса штаб-квартиры ООН из США есть, однако пока такой сценарий маловероятен.
Известия вчера в 16:40