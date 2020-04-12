с чего всё началось

Попытки США переложить ответственность за пандемию коронавируса на других вызывают обеспокоенность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД России в Facebook 12 апреля.

Общество На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков На официальном портале правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. 1

Общество Аномально холодная погода ожидается в трех регионах России Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 137

Политика Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге. 1,8K

Общество Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. 1K

Общество Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. 72

Экономика Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе. 2,1K

Шоу-бизнес Татьяна Буланова госпитализирована Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное. 643

Общество Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу. 55

Армия и оружие Сирийская армия разбомбила позиции террористов прямо на турецкой границе Согласно сообщениям из провинции Латакия, Сирийская арабская армия выпустила несколько артиллерийских снарядов и ракет по позициям Туркестанской исламской партии (ТИП) и Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ) (террористические группировки, запрещённые в России – прим. ред.) в районе Аль-Хаддаде.

Общество В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств». 3

Общество Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.

Экономика Новости кризиса 12 апреля: доходы россиян рухнут, а миру грозит ценовой хаос Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что необходимо инвестировать больше средств в защиту климата, технологический суверенитет и способные выдержать кризис систему здравоохранения и социальную сферу.

Политика Песков рассказал об отменном здоровье Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что здоровье у Владимира Путина отменное, сейчас все контакты главы государства проходят в режиме видеоконференций, сообщает РИА Новости. 3K

Единоборства Соловьев сравнил Нурмагомедова и Макгрегора Телеведущий Владимир Соловьев в Instagram Игоря Лазорина сравнил российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. 5

Транспорт РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании. 104

Общество Премьера Великобритании Джонсона выписали из больницы Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого ранее госпитализировали из-за заражения коронавирусом, выписан из больницы святого Томаса после курса лечения, сообщает Sky News. 310

Игры Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.

Здоровье В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.

Политика Косачев уличил ЕС в дезинформации о ситуации с коронавирусом в России В странах Европейского союза активно распространяется ложная информация о ситуации с коронавирусом в России.