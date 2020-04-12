Коронавирус
ИзвестияМИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию
Попытки США переложить ответственность за пандемию коронавируса на других вызывают обеспокоенность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД России в Facebook 12 апреля.
Читать в источнике
Оценить171
с чего всё началось
«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.RT на русском15:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 19:37, Ашберн
Общество
Застрявшие в Сеуле российские туристы вернулись домой
Застрявшие в аэропорту Сеула россияне вернулись домой, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.
РБК 09:38
Музыка
Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек
Российская газета 06:30
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru 16:28
Общество
Навыки выживания
В России ИКТ-отрасль очень быстро и четко отреагировала на кризис.
ComNews.ru 19:30
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Космос
Вселенная расширяется во все стороны неравномерно – учёные
Бонн, Германия, 12 апреля 2020, 21:57 — REGNUM Немецкие учёные, изучавшие скопления галактик, пришли к выводу, что Вселенная расширяется не с одинаковой скоростью во всех направлениях, как считалось ранее, а неравномерно.
REGNUM 14:57
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти
Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 29 человек.
АМИТЕЛ 00:42
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Общество
Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев
«Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере» в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который «сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России».
Чемпионат 13:21
Религия
С понедельника у православных начинается Страстная неделя
С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ 13:11
Шоу-бизнес
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке
StarHit.ru вчера в 13:00
Энергетика
Новак объяснил провал попыток Эр-Рияда вытеснить Россию с рынка нефти
Попытки Эр-Рияда вытеснить Москву с нефтяного рынка изначально обречены на провал, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире "России 1".
РИА Новости 13:54
Общество
В Подмосковье вводится режим электронных пропусков с 15 апреля
В Подмосковье с 15 апреля вводится режим электронных пропусков, необходимых для поездок на общественном или личном транспорте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram.
Rambler News Service вчера в 14:14
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Наука
Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса
Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов назвали свой брак гостевым
Ксения Собчак и Константин Богомолов во время уже ставшего традиционным прямого эфира с Натальей Ионовой и Александром Чистяковым назвали свой брак гостевым.
Актуальные Новости вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»
Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости 01:30
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков
Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
REGNUM 19:10
Происшествия
Коронавирус распространился в шести районах Иркутской области
Заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировали в шести районах Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 08:10
Происшествия
В Мурманской области подтверждены 128 случаев коронавируса
128 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявлены по состоянию на вечер 12 апреля в Мурманской области.
СеверИнформ 17:57
Экономика
Bloomberg: из-за коронавируса Германия станет экономическим гегемоном ЕС
Германия после завершения пандемии коронавируса SARS-CoV2 может стать самой влиятельной страной Евросоюза, превратившись в экономического гегемона, заявила группа европейских экспертов 9 апреля на страницах журнала Bloomberg.
ИА Красная Весна 14:14
Религия
В РПЦ удивились сообщениям о штрафах из-за посещения храмов в Москве
Предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан было получено лишь накануне, и действует с понедельника, 13 апреля.
Коммерсантъ 17:32
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 17:44
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Здоровье
У Центра СПИД в Петропавловске установили балок для врачей
К большому сожалению, количество больных растёт, сегодня уже 10 официально подтверждённых случаев у нас на Камчатке.
Кам 24 18:01