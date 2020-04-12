с чего всё началось

Попытки США переложить ответственность за пандемию коронавируса на других вызывают обеспокоенность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД России в Facebook 12 апреля.

Общество Навыки выживания В России ИКТ-отрасль очень быстро и четко отреагировала на кризис.

Космос Вселенная расширяется во все стороны неравномерно – учёные Бонн, Германия, 12 апреля 2020, 21:57 — REGNUM Немецкие учёные, изучавшие скопления галактик, пришли к выводу, что Вселенная расширяется не с одинаковой скоростью во всех направлениях, как считалось ранее, а неравномерно. 3

Общество ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 373

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. 3,1K

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 2

Общество Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев «Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере» в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который «сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России». 9

Религия С понедельника у православных начинается Страстная неделя С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.

Общество В Подмосковье вводится режим электронных пропусков с 15 апреля В Подмосковье с 15 апреля вводится режим электронных пропусков, необходимых для поездок на общественном или личном транспорте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram. 371

Общество Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 863

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов назвали свой брак гостевым Ксения Собчак и Константин Богомолов во время уже ставшего традиционным прямого эфира с Натальей Ионовой и Александром Чистяковым назвали свой брак гостевым. 5

Армия и оружие В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.

Происшествия В Мурманской области подтверждены 128 случаев коронавируса 128 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявлены по состоянию на вечер 12 апреля в Мурманской области. 3

Экономика Bloomberg: из-за коронавируса Германия станет экономическим гегемоном ЕС Германия после завершения пандемии коронавируса SARS-CoV2 может стать самой влиятельной страной Евросоюза, превратившись в экономического гегемона, заявила группа европейских экспертов 9 апреля на страницах журнала Bloomberg.

Общество Вирусолог рассказал о жизни после отмены режима самоизоляции В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.