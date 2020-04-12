Коронавирус
ИзвестияМИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию
Попытки США переложить ответственность за пандемию коронавируса на других вызывают обеспокоенность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД России в Facebook 12 апреля.
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с чего всё началось
«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.RT на русском15:08
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Почему сделка ОПЕК+обречена на провал
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Российские автозаводы массово возобновляют работу
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