Коронавирус

ИзвестияИзвестияМИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию

Попытки США переложить ответственность за пандемию коронавируса на других вызывают обеспокоенность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД России в Facebook 12 апреля.
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с чего всё началось
«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку», — говорится
 в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.
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Происшествия

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Общество

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Газета.Ru вчера в 10:10
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Общество

В Хабаровском крае выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

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Общество

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Lenta.ru вчера в 04:26
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В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей

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Армия и оружие

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РБК вчера в 18:07
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Армия и оружие

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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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Энергетика

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Политика

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Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
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Наука

Часть экосистем мирового океана будет уничтожена уже через 10 лет

Расчеты ученых показывают, что удержание роста глобальной температуры по сравнению с 1850-м годом в пределах 2 градусов (вместо возможных в пессимистичных ожиданиях 4 градусов) сократит потенциальный ущерб от массового вымирания видов в 7-10 раз - на планете будет разрушено не 15-20% экосистем, а только 2%.
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Общество

Джонсон записал видеообращение после выздоровления

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Сидящая на карантине Рудковская показала подписчикам волосатые ноги

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Общество

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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации

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Наука

В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат

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Общество

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Здоровье

В Свердловской области выявлено 4 новых случая коронавируса

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Из-за пандемии коронавируса турнир UFC 249 отменили

Мой Брянск 10 апреля в 01:03
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Наука

Елена Малышева назвала источник иммунитета к коронавирусу

Малышева напомнила об исследовании, авторы которого проанализировали смертность от коронавируса нового типа в странах, где была вакцинация от туберкулеза.
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Происшествия

Усть-Кутскую семью с больным коронавирусом ребенком охраняет полиция

Усть-Кутская семья, в которой у ребенка обнаружили covid-19, подверглась общегородской травле.
Байкал24 вчера в 23:53
Армия и оружие

Источник: стратегическая подлодка «Князь Владимир» войдет в состав ВМФ к концу июня

Головная стратегическая подводная лодка модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" должна пополнить состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца июня 2020 года, корабль выполнит еще минимум один выход в море.
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Происшествия

На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru вчера в 13:23
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Общество

Двое сахалинцев вылечились от коронавируса, еще четверо под подозрением

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Сахалин.Инфо вчера в 23:31
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