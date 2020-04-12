с чего всё началось

Попытки США переложить ответственность за пандемию коронавируса на других вызывают обеспокоенность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД России в Facebook 12 апреля.

Общество Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете». 2,6K

Здоровье 2 новых случая коронавируса выявлено в Алтайском крае По данным на понедельник, 13 апреля, в Алтайском крае выявлено два новых заболевших COVID-19. Это один житель Бийска и один житель Барнаула. 130

Экономика Глава Забайкалья заявил, что выплат погорельцам в этом году не будет Губернатор Забайкалья Александр Осипов обратился к забайкальцам с разъяснением о том, что из-за сложной финансовой ситуации в стране, в случае повторения событий 2019 года с природными пожарами, таких же выплат погорельцам ждать не надо. 1

Происшествия В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. 19

Экономика Технические сбои привели к сокращению сделок с жильем Технические сбои привели к сокращению сделок с жильем Помимо падения спроса на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и девальвацией рубля, застройщики жилья столкнулись с дополнительной проблемой. 1

Политика Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге. 1,9K

Здоровье У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция. 20

Гаджеты Флагман Oppo Ace 2 показал свой потенциал GeekBench подтверждает, что Oppo Ace 2 оснащен однокристальной системой Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ и работает под управлением операционной системы Android 10.

Происшествия В Новосибирске выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом «Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования», — отмечает оперштаб.

Экономика Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка Правительство России завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 3,2K

Космос Ученый рассказал, когда человечество попытается колонизировать Марс Первые попытки колонизации Марса человечество предпримет относительно скоро, но подгонка планеты под людей будет возможна в очень далеком будущем. 1

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,7K

Общество Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье превысило 60 Диагноз "коронавирус" подтвердили еще у 14 жителей Ставропольского края, общее число заразившихся в регионе выросло до 66 человек, сообщил в субботу губернатор Владимир Владимиров. 109

Здоровье Редька, капуста и куркума защищают от коронавируса Лимон и имбирь, цены на которые за последние дни сильно взлетели, помогают в этом вопросе, однако существует целый ряд продуктов, противовирусные свойства которых ничем не хуже. 19

Шоу-бизнес Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360. 644

Энергетика Глава РФПИ назвал возможный объем сокращений странами добычи нефти Накануне, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года.

Здоровье Представитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1». 266

Наука Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. 198