Коронавирус

ИзвестияИзвестияМИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию

Попытки США переложить ответственность за пандемию коронавируса на других вызывают обеспокоенность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД России в Facebook 12 апреля.
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с чего всё началось
«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку», — говорится
 в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.
RT на русскомвчера в 15:08

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МИД России выразил обеспокоенность критикой США в адрес ВОЗ

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МИД: Россия обеспокоена попытками США переложить ответственность за пандемию на других

ТАССвчера в 14:04
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня

Газета.Ru вчера в 10:14
Общество

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса

Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 10 апреля в 23:41
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Здоровье

2 новых случая коронавируса выявлено в Алтайском крае

По данным на понедельник, 13 апреля, в Алтайском крае выявлено два новых заболевших COVID-19. Это один житель Бийска и один житель Барнаула.
Алтайская правда вчера в 22:22
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Экономика

Глава Забайкалья заявил, что выплат погорельцам в этом году не будет

Губернатор Забайкалья Александр Осипов обратился к забайкальцам с разъяснением о том, что из-за сложной финансовой ситуации в стране, в случае повторения событий 2019 года с природными пожарами, таких же выплат погорельцам ждать не надо.
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Происшествия

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
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Экономика

Технические сбои привели к сокращению сделок с жильем

Технические сбои привели к сокращению сделок с жильем Помимо падения спроса на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и девальвацией рубля, застройщики жилья столкнулись с дополнительной проблемой.
Коммерсантъ вчера в 18:22
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия вчера в 00:59
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Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс вчера в 04:43
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Общество

«Ромир»: 69% москвичей готовы жертвовать правами для борьбы с коронавирусом

Доля москвичей, готовых жертвовать правами для борьбы с коронавирусом, увеличилась на 9% по сравнению с мартом, следует из опроса исследовательского холдинга «Ромир».
Коммерсантъ 00:59
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Здоровье

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
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В Новосибирске выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом

«Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования», — отмечает оперштаб.
REGNUM 00:02
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На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков

На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
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Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
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Экономика

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

Правительство России завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Космос

Ученый рассказал, когда человечество попытается колонизировать Марс

Первые попытки колонизации Марса человечество предпримет относительно скоро, но подгонка планеты под людей будет возможна в очень далеком будущем.
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Армия и оружие

На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90

Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
Газета.Ru вчера в 23:32
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Общество

Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье превысило 60

Диагноз "коронавирус" подтвердили еще у 14 жителей Ставропольского края, общее число заразившихся в регионе выросло до 66 человек, сообщил в субботу губернатор Владимир Владимиров.
ТАСС 11 апреля в 01:39
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Здоровье

Редька, капуста и куркума защищают от коронавируса

Лимон и имбирь, цены на которые за последние дни сильно взлетели, помогают в этом вопросе, однако существует целый ряд продуктов, противовирусные свойства которых ничем не хуже.
НИА-Кузбасс вчера в 23:41
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
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Хоккей

Хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в возрасте 25 лет

Vprognoze.ru 11 апреля в 13:59
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Энергетика

Глава РФПИ назвал возможный объем сокращений странами добычи нефти

Накануне, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года.
Известия 00:56
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Представитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной

В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 01:21
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Наука

Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии

Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
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Общество

Ещё один пациент с коронавирусом изолирован в Кузбассе

В Кемеровской области на 11:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 00:58
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Происшествия

Забайкалье вышло в лидеры РФ по лесным пожарам

REGNUM 01:30
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Здоровье

«Это космос»: Малышева назвала источник иммунитета к коронавирусу

Вакцина от туберкулеза (БЦЖ) повышает иммунную защиту от COVID-19, предположила заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить Здорово!".
РИА Новости вчера в 23:14
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Энергетика

Цена нефти Brent растет на открытии торгов

Цены на нефть значительно упали в начале марта, - тогда на них повлиял разрыв предыдущей сделки ОПЕК+ и снижение спроса на фоне пандемии.
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