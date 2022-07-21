Российских миротворцев, направлявшихся в Приднестровскую Молдавскую республику, неоднократно задерживали в аэропорту Кишинева, заявил директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.
Первый замначальника главного штаба Сухопутных войск РФ Игорь Сокоренко отдельно отметил, что молдавская сторона всеми возможными способами старается не допустить новых поставок в Приднестровье российской военной техники и оборудования.
"В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента", - сказал Полищук.
21 июля глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщал, что в Тирасполе не исключают возможных военных действий между непризнанной республикой и Молдавией в случае выхода Кишинева из соглашения 1992 года.
"По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков.
Российские подразделения банков Raiffeisen Bank International и Citi в июле начали искать новых сотрудников после того, как власти России запретили им продавать активы в России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на отраслевые источники и рекрутинговую компанию.
Как сообщало ИА REGNUM, состоянием здоровья российского президента Владимира Путина интересуются многие, особенно после того, как 20 мюля во время своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» президент России Владимир Путин извинился за свой кашель, пояснив, что во время его визита в Тегеран кондиционер «шуровал как следует».