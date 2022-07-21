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МИД РФ обвинил Молдавию в задержаниях российских миротворцев в Кишиневе

Российских миротворцев, направлявшихся в Приднестровскую Молдавскую республику, неоднократно задерживали в аэропорту Кишинева, заявил директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.
Комсомольская правда
Первый замначальника главного штаба Сухопутных войск РФ Игорь Сокоренко отдельно отметил, что молдавская сторона всеми возможными способами старается не допустить новых поставок в Приднестровье российской военной техники и оборудования.
Известия
"В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента", - сказал Полищук.
Газета.Ru
21 июля глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщал, что в Тирасполе не исключают возможных военных действий между непризнанной республикой и Молдавией в случае выхода Кишинева из соглашения 1992 года.
Газета.Ru

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МИД обвинил Молдавию в задержании миротворцев РФ по пути в ПМР
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