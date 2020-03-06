Власти Нидерландов давят на окружной суд Гааги, который будет рассматривать дело о крушении Boeing MH17 над Донбассом, заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что по мере приближения судебного процесса набирает обороты кампания антироссийского характера и подтасовка фактов.

МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

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