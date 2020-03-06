Политика
Газета.RuМИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
Власти Нидерландов давят на окружной суд Гааги, который будет рассматривать дело о крушении Boeing MH17 над Донбассом, заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что по мере приближения судебного процесса набирает обороты кампания антироссийского характера и подтасовка фактов.
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Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом
Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Происшествия
В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона
В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Здоровье
В Петербурге подтвердили первый случай коронавируса
Предварительные тесты показали, что симптомы вызвал коронавирус COVID-19, это подтвердили в лаборатории в Новосибирске.
Политика
Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады
Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
Общество
Первое появление Меган Маркл в Лондоне без королевского титула высмеяли в сети
Внешний вид Меган Маркл во время первого появления в Лондоне без королевского титула высмеяли в сети. Ее фотографии публикует Daily Mail.
Наука
Впервые изучена структура молекулы в 126 измерениях
Как вы наверное догадываетесь, математическое описание структуры, включающей в себя 126 измерений – процесс довольно сложный.
Экономика
ЦБ сообщил о рекордном росте взносов по добровольному медстрахованию
Темпы прироста взносов по добровольному медстрахованию (ДМС) в 2019 году установили рекорд за всю историю наблюдений.
Происшествия
Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой
Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.
Футбол
В 30 лет стало страшно! Александр Самедов в программе «Жизнь после спорта»
Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет чемпион России по футболу, 5-кратный обладатель Кубка страны, победитель Суперкубка России и четвертьфиналист чемпионата мира-2018 Александр Самедов.
Наука
Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга
Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
Общество
Сын Высоцкого не оценил рекламу ФБР с портретом отца
Актер Никита Высоцкий прокомментировал решение ФБР использовать в рекламе портрет его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя".
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Футбол
Еськов и Васильев отстранены от судейства в РПЛ на два тура
Арбитры Алексей Еськов и Станислав Васильев были наказаны за допущенные ошибки в матчах 20-го тура Тинькофф РПЛ.
Происшествия
При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек
В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Здоровье
Естественный отбор: венчурный гигант предупредил стартапы о наступлении «черного лебедя»
Коронавирус уже стал «черным лебедем» 2020 года — непредсказуемым фактором, негативно влияющим на мировую экономику.
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Экономика
«Магнит» может перевести часть штаб-квартиры в Москву
«В настоящее время "Магнит" не рассматривает перенос части функций центрального офиса в Москву», – добавили в пресс-службе.
Футбол
Кикнадзе: в «Локомотиве» было восемь кандидатов на позицию нападающего
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб пытался приобрести форварда перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат.com".
Армия и оружие
Названы объемы поставки экипировки «Ратник» в войска
Вооруженные силы России продолжают получать поставки боевой экипировки «Ратник».
Общество
Гидрометцентр пообещал возвращение суровых снежных зим
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в сообщении «Интерфакс» предупредил россиян о том, что снежные и морозные зимы ещё вернутся, несмотря на необычайно тёплые месяцы этого сезона.
Гаджеты
Смартфон-гармошка TCL складывается втрое
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Сегодня, 6 марта, бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Новый коронавирус редко поражает детей и подростков.