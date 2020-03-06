Политика

Газета.RuГазета.RuМИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

Власти Нидерландов давят на окружной суд Гааги, который будет рассматривать дело о крушении Boeing MH17 над Донбассом, заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что по мере приближения судебного процесса набирает обороты кампания антироссийского характера и подтасовка фактов.
Читать в источнике
Комментировать188

Подробнее о событии

МИД России обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Росбалт05:58

МИД обвинил Нидерланды в давлении на суд перед заседанием по MH17

РИА Новости03:40

МИД РФ заявил о грубом давлении на суд в деле МН17

URA.Ru04:07

Захарова уличила Нидерланды в попытке надавить на суд перед заседанием по делу МН17

ФАН05:00

МИД России отметил «грубую попытку» давления на суд Гааги по делу MH17

RT на русском03:45

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

РБК04:12

Захарова: Нидерланды пытаются оказать давление на суд перед заседанием по делу MH17

ТАСС03:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Политика

Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом

Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию.
Lenta.ru 05:52
Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 01:05
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Здоровье

В Петербурге подтвердили первый случай коронавируса

Предварительные тесты показали, что симптомы вызвал коронавирус COVID-19, это подтвердили в лаборатории в Новосибирске.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 06:01
Политика

Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады

Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
REGNUM вчера в 22:02
Общество

Первое появление Меган Маркл в Лондоне без королевского титула высмеяли в сети

Внешний вид Меган Маркл во время первого появления в Лондоне без королевского титула высмеяли в сети. Ее фотографии публикует Daily Mail.
Lenta.ru 05:14
Наука

Впервые изучена структура молекулы в 126 измерениях

Как вы наверное догадываетесь, математическое описание структуры, включающей в себя 126 измерений – процесс довольно сложный.
Популярная механика 04:24
Происшествия

Террорист-смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

Известия 06:18
Экономика

ЦБ сообщил о рекордном росте взносов по добровольному медстрахованию

Темпы прироста взносов по добровольному медстрахованию (ДМС) в 2019 году установили рекорд за всю историю наблюдений.
Российская газета 05:21
Происшествия

Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой

Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.
Российская газета 02:49
Футбол

В 30 лет стало страшно! Александр Самедов в программе «Жизнь после спорта»

Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет чемпион России по футболу, 5-кратный обладатель Кубка страны, победитель Суперкубка России и четвертьфиналист чемпионата мира-2018 Александр Самедов.
Собеседник 04:14
Наука

Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга

Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
OAnews 00:59
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК вчера в 09:42
Общество

Сын Высоцкого не оценил рекламу ФБР с портретом отца

Актер Никита Высоцкий прокомментировал решение ФБР использовать в рекламе портрет его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя".
Газета.Ru 03:40
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Футбол

Еськов и Васильев отстранены от судейства в РПЛ на два тура

Арбитры Алексей Еськов и Станислав Васильев были наказаны за допущенные ошибки в матчах 20-го тура Тинькофф РПЛ.
Sports.ru 05:34
Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Известия 05:21
Здоровье

Естественный отбор: венчурный гигант предупредил стартапы о наступлении «черного лебедя»

Коронавирус уже стал «черным лебедем» 2020 года — непредсказуемым фактором, негативно влияющим на мировую экономику.
Forbes 05:58
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Экономика

«Магнит» может перевести часть штаб-квартиры в Москву

«В настоящее время "Магнит" не рассматривает перенос части функций центрального офиса в Москву», – добавили в пресс-службе.
Ведомости 00:43
Футбол

Кикнадзе: в «Локомотиве» было восемь кандидатов на позицию нападающего

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб пытался приобрести форварда перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:37
Армия и оружие

Названы объемы поставки экипировки «Ратник» в войска

Вооруженные силы России продолжают получать поставки боевой экипировки «Ратник».
Военное дело 06:24
Общество

Гидрометцентр пообещал возвращение суровых снежных зим

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в сообщении «Интерфакс» предупредил россиян о том, что снежные и морозные зимы ещё вернутся, несмотря на необычайно тёплые месяцы этого сезона.
Стерлеград 05:36
Гаджеты

Смартфон-гармошка TCL складывается втрое

Вести.Ru 01:00
Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

Сегодня, 6 марта, бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Городовой 05:48
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Новый коронавирус редко поражает детей и подростков.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Газета.Ru 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное