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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального

Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что Россия обратилась в ОЗХО по поводу инцидента с господином Навальным, но та направила Россию к властям ФРГ.В источнике
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Московский Комсомолец

МИД заявил о тайной операции ОЗХО по взятию проб у Навального

Московский Комсомолецвчера в 15:06
RT на русском

Эксперты ОЗХО проведут анализ взятых у Навального проб

RT на русскомвчера в 03:55
Газета.Ru

Россия осудила Германию за скрытную передачу биоматериалов Навального

Газета.Ruвчера в 13:29
Известия

МИД РФ осудил передачу биоматериалов Навального лабораториям ОЗХО

Известиявчера в 13:20
ТАСС

Россия негативно оценивает скрытую передачу ФРГ проб Навального Франции и Швеции

ТАССвчера в 13:10
Интерфакс

ОЗХО получила от Германии запрос на помощь по ситуации с Навальным

Интерфаксвчера в 03:56
РИА Новости

МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального

РИА Новостивчера в 14:38

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ruвчера в 03:57
4,7K

США ответили на предложение Германии по «Северному потоку-2»

Власти США ответили на предложенную Германией сделку по «Северному потоку-2», в рамках которой Берлин готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Lenta.ruвчера в 13:14
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Лавров уличил Тихановскую в призыве к уголовным преступлениям

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков совершить измену Родине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Взгляд.рувчера в 12:57
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБКвчера в 06:54
3,8K

Российские дипломаты намерены потребовать от США раъясненний

Телеканал сообщил, что Вашингтон поддерживает деятельность "украинских подразделений в Крыму", а якобы существующая российская программа выплат афганским талибам (террористическая организация "Талибан", запрещена в РФ) за убийства американских военных, о чем писали СМИ, является ответом на поддержку деятельности украинских террористов.
Интерфакс21:39

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ruвчера в 02:45
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