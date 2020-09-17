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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального

Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что Россия обратилась в ОЗХО по поводу инцидента с господином Навальным, но та направила Россию к властям ФРГ.В источнике
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Московский Комсомолец

МИД заявил о тайной операции ОЗХО по взятию проб у Навального

Московский Комсомолецвчера в 15:06
РИА Новости

МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального

РИА Новостивчера в 14:38
Интерфакс

ОЗХО получила от Германии запрос на помощь по ситуации с Навальным

Интерфаксвчера в 03:56
Известия

МИД РФ осудил передачу биоматериалов Навального лабораториям ОЗХО

Известиявчера в 13:20
ТАСС

Россия негативно оценивает скрытую передачу ФРГ проб Навального Франции и Швеции

ТАССвчера в 13:10
Газета.Ru

Россия осудила Германию за скрытную передачу биоматериалов Навального

Газета.Ruвчера в 13:29
RT на русском

Эксперты ОЗХО проведут анализ взятых у Навального проб

RT на русскомвчера в 03:55

Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета стран НАТО

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета стран НАТО
Lenta.ruвчера в 11:43
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Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся

Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 миллиарда рублей, в 2022 году снова сократятся – на 8,3 миллиарда рублей, а в 2023 году – вырастут на 20,7 миллиарда рублей.
Вести.Ruвчера в 09:58
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00