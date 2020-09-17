МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального
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Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что Россия обратилась в ОЗХО по поводу инцидента с господином Навальным, но та направила Россию к властям ФРГ.В источнике
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