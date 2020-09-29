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РИА Новости
РИА Новости

МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

Техсекретариат ОЗХО, разгласив факт технической помощи Берлину по ситуации с блогером Алексеем Навальным, не имел прямого согласия России, а значит, допустил нарушение, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.В источнике
С чего всё началось
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе подтвердит наличие яда из группы «Новичок» в анализах политика Алексея Навального, предположил
 МИД России.
Коммерсантъвчера в 15:43
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РБК

МИД обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

РБКвчера в 15:47
Коммерсантъ

МИД РФ уверен, что «ангажированная» ОЗХО подтвердит «Новичок» в анализах Навального

Коммерсантъвчера в 15:43
ИА Красная Весна

МИД РФ: ОЗХО наверняка найдет следы «Новичка» в биопробах Навального

ИА Красная Веснавчера в 15:33
РИА Новости

МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 14:45
ТАСС

МИД РФ не сомневается, что ОЗХО в своем докладе подтвердит «Новичок» в пробах Навального

ТАССвчера в 14:28
News.ru

РФ не сомневается, что ОЗХО подтвердит «Новичок» в пробах Навального

News.ruвчера в 15:06
Lenta.ru

Россия предрекла результаты проб Навального

Lenta.ruвчера в 15:04

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 07:05
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Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий

Ли Дратман говорит: да ничего особенного не происходит, наша политическая система развивается циклами, каждый в 24-36 лет (они замедляются потому, что люди живут дольше и продуктивнее, о чем свидетельствует почтенный возраст всех нынешних кандидатов в президенты).
РИА Новости27 сентября в 01:00
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
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Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
RT на русском17:16
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