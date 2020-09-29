МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным
«Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка» в биопробах А. Навального», — говорится в документе.В источнике
С чего всё началось
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе подтвердит наличие яда из группы «Новичок» в анализах политика Алексея Навального, предположил
МИД России.
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МИД РФ уверен, что «ангажированная» ОЗХО подтвердит «Новичок» в анализах Навального
Коммерсантъвчера в 15:43