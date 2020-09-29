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МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

«Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка» в биопробах А. Навального», — говорится в документе.В источнике
С чего всё началось
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе подтвердит наличие яда из группы «Новичок» в анализах политика Алексея Навального, предположил
 МИД России.
Коммерсантъвчера в 15:43
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РБК

МИД обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

РБКвчера в 15:47
ИА Красная Весна

МИД РФ: ОЗХО наверняка найдет следы «Новичка» в биопробах Навального

ИА Красная Веснавчера в 15:33
Lenta.ru

Россия предрекла результаты проб Навального

Lenta.ruвчера в 15:04
РИА Новости

МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости из-за ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 14:45
ТАСС

МИД РФ не сомневается, что ОЗХО в своем докладе подтвердит «Новичок» в пробах Навального

ТАССвчера в 14:28
News.ru

РФ не сомневается, что ОЗХО подтвердит «Новичок» в пробах Навального

News.ruвчера в 15:06
Коммерсантъ

МИД РФ уверен, что «ангажированная» ОЗХО подтвердит «Новичок» в анализах Навального

Коммерсантъвчера в 15:43

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии
Газета.Ruвчера в 12:23
1,5K

Байден обвинил Трампа в отказе критиковать Россию

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в попытках избежать критики в отношении России и повторил уже опровергнутые домыслы о готовности РФ выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции.
ТАСС23:02

СМИ рассказали о курсе нового премьера Японии по отношению к России

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не меняет курса в отношении России, однако в его администрации некоторые считают, что предыдущая политика потерпела поражение, так как надо было вкладывать больше средств в развитие проектов экономического сотрудничества, сообщила газета "Асахи".
РИА Новости22:41
2

«Налоговый капитал» для самозанятых до 18 лет превысит 22 000 рублей

«Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.
Ведомостивчера в 07:13
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Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»

Фокин сделал это заявление в ответ на критику, высказанную в его адрес по поводу того, что он во время заседания Трехсторонней группы назвал бойцов Донецкой Народной Республики «повстанцами».
ИА Красная Веснавчера в 12:26
2

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении за неделю числа госпитализированных с коронавирусом депутатов и уходе нижней палаты парламента частично на дистанционную форму работы.
Интерфаксвчера в 05:34
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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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Специалист предостерег от самолечения неврозов и тревожных расстройств

В отличие от депрессии, люди с подтвержденным обсессивно-компульсивным расстройством ждут до 10 лет, прежде чем обратиться за помощью к специалисту, что, разумеется, утяжеляет состояние.
Народные новости22:55

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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